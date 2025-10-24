Torelló expulsa a ocupas que están siendo investigados por el intento de rapto de una menor de 11 años

Las fuerzas de seguridad han desarrollado este viernes a primera hora de la mañana el desalojo del inmueble de la calle Sant Josep 14 de Torelló que llevaba meses ocupado. Los vecinos de la zona se habían quejado de problemas de incivismo y de inseguridad con su presencia y aseguraban que habían incrementado los robos. El último caso denunciado fue hace unos días cuando una madre alertó al 112 de que cuatro personas que residían en estas viviendas ocupadas habían intentado secuestrar a su hija de 11 años cuando salía del supermercado, tal y como adelantó 'El Caso' y confirmaron los Mossos d'Esquadra que investigan este suceso.

El Ayuntamiento de Torelló, que hace unas semanas fue escenario de una protesta vecinal por la presencia de estos ocupas, impulsó el procedimiento para su desalojo de la finca situada en la calle Sant Josep 14. Los servicios municipales alertaron a los ocupantes que iban a ser desahuciados hace unos días y les dieron un plazo de 48 para irse voluntariamente.

Como no hicieron caso, este viernes han activado a agentes de la Policía Local y de los Mossos para echarlos. También acudieron representantes de los servicios sociales municipales.

"Las actuaciones de hoy se enmarcan dentro de las competencias municipales y tienen como objetivo facilitar el desalojo voluntario de las viviendas afectadas. Para aquellas viviendas en las que las personas ocupantes se han negado a desalojarlas, el Ayuntamiento tramitará de oficio la comunicación al Juzgado Contencioso Administrativo para poder ejecutar el desalojo forzoso en el plazo aproximado de un mes", remarca el Consistorio.

Cuatro de los presuntos ocupas de una de estas fincas desalojadas están siendo investigados por los Mossos por el intento de secuestro de una niña de once años. Los hechos ocurrieron este martes cuando la menor entró en un supermercado que hay frente a su casa mientras la madre le observaba desde el balcón. Detrás de ella, entraron dos de los investigados mientras, fuera, estaban los otros dos esperando dentro de un vehículo.

Al salir la niña, ésta se paró a hablar con ellos y le ofrecieron 10 euros para que entrara en el vehículo, pero ella se negó e intentaron convencerla. La menor salió corriendo hacia su casa y su madre llamó a la policía, aunque no pudieron detener a los sospechosos. Sin embargo, los agentes los identificaron.