Okupación
Un propietario recupera su vivienda en la playa en un descuido de los ocupas
La Guardia Civil apareció en el lugar avisada por los vecinos ante las amenazas que estaba recibiendo el hombre
Desalojan a 16 personas de un asentamiento "insalubre" en una nave abandonada de Vilanova i la Geltrú
Arranca la mediación entre el ayuntamiento y vecinos de Vallcarca por los desalojos pendientes
José A. Neketan
Un hombre aprovechó una salida de las personas que estaban residiendo de forma ilegal en su propiedad de la playa de Vargas (Gran Canaria) para entrar en ella y recuperar así su vivienda. Una vez que regresaron los que estaban en la casa no cesaron de amenazar al dueño, lo que provocó que los vecinos y vecinas de la zona llamaran a la policía.
Los primeros en llegar por la mañana fue la Policía Local de Agüimes para identificar a las personas que estaban allí amenazando y también al propietario, que mostró toda la documentación de la vivienda, hasta las escrituras. Los vecinos corroboraron que la casa lleva en Vargas más de 40 años. Que la vivienda perteneció a sus abuelos. Estos se la dejaron a su padre y ahora es él el dueño de la propiedad.
Según los vecinos, la casa se ocupó hace algo más de una semana. Algún vecino avisó al propietario, que vino desde Francia. "El propietario llegó hace unos días y entró en la casa cuando no había nadie y cuando volvieron los ocupas se encontraron con la sorpresa de que el propietario estaba dentro", explican los residentes en la zona, que añaden que "lo amenazaron de muerte si no salía. El hombre no cedió y se quedó dentro atrincherado".
Allanamiento de morada
Los ocupas fueron a poner una denuncia en la Guardia Civil por allanamiento de morada. Además, amenazaron a los vecinos y vecinas, diciéndoles que les iban a amargar la vida por apoyar al propietario de la vivienda.
Sobre las 14.00 horas volvieron los ocupas a la calle amenazando de nuevo al propietario que seguía dentro de la vivienda, aterrado ante las amenazas e improperios. Algunos vecinos y vecinas salieron a la calle a increparles para que se fuesen.
En ese momento llegó la Guardia Civil, que identificó a las dos personas que lo amenazaban y al dueño, que por miedo tampoco le abrió la puerta de la vivienda a los agentes, comunicándose con ellos a través de una ventana.
Se da la circunstancia de que los propios ocupas contrataron una alarma de seguridad cuando entraron a la vivienda. La empresa también hizo aparición en el lugar y el técnico se quedó sin saber cómo proceder.
Los vecinos confiesan que tienen miedo de que los ocupas vuelvan esta noche a amenazar al propietario e intentar entrar por la fuerza.
Suscríbete para seguir leyendo
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- El patrimonio de Juan del Val: empresas, un chalé de lujo y un gran éxito literario
- Bajar las pensiones a toda costa
- Hacienda tiene pendiente desde enero que los autónomos que ingresan hasta 85.000 euros puedan excluir el IVA en sus facturas
- Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas
- Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
- Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del Papa Francisco
- Andy Morales recibe el galardón a la trayectoria en los Premios Latino tras el final de Andy y Lucas y pone fecha a su debut en solitario