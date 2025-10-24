Sucesos
Nuevo caso en el parque Central de Girona: detenido otro "escupidor" por atacar a una niña de cinco meses
Los Mossos han recibido una denuncia y han podido identificar al hombre, que tiene 42 años
Detenido un hombre en Girona por agresión sexual tras tocarle los pechos y escupir a una chica
Eva Batlle
Los Mossos d’Esquadra han detenido en Girona a un nuevo “escupidor” después de que, presuntamente, atacara a una niña de cinco meses escupiéndole en la cara mientras su madre paseaba por el parque Central. Los hechos tuvieron lugar el 15 de octubre, pero la familia presentó la denuncia el pasado miércoles, 22 de octubre, en la comisaría de Salt. Gracias a la descripción facilitada por la madre, los agentes pudieron identificar y arrestar al sospechoso el mismo día.
Se trata de un hombre de 42 años, sin antecedentes policiales, acusado de un delito de trato degradante o vejatorio. El detenido pasó su primera noche en los calabozos tras ser localizado en la misma zona del parque Central.
La madre paseaba con el cochecito cuando un hombre, que formaría parte del grupo de personas que viven en un campamento alrededor del parque —según indica la familia—, se acercó de repente y escupió directamente en la cara de la niña, dejándola completamente empapada. El individuo, que parecía alterado, huyó corriendo. La madre, conmocionada, acudió con su hija al centro de salud, donde el médico ordenó realizarle unas analíticas cuyos resultados aún están pendientes.
Este nuevo caso se suma al del primer “escupidor” detenido por la Policía Municipal de Girona la semana pasada, un hombre de 39 años acusado de una agresión sexual a una joven de 18 años, también en el entorno de la estación de tren de Girona. Según informaron fuentes municipales, este primer detenido ya no forma parte del grupo instalado en el parque Central, del que habría sido expulsado tras varios incidentes.
En las últimas semanas, en la zona de la estación y el parque Central se han registrado otros incidentes similares relacionados con escupitajos a mujeres, hechos que han generado alarma y tensión entre los vecinos. No se descarta que en los próximos días se presenten nuevas denuncias por casos similares.
