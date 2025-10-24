El jurado declara culpable al procesado por asesinar a otro hombre en una fiesta 'chemsex' en Vallgorguina

El jurado que ha juzgado en la Audiencia de Barcelona a Aaron J.R., un piloto británico de helicópteros, ha declarado que es responsable del asesinato a puñaladas de otro hombre con el que vivió una fiesta 'chemsex' (consumo de estupefacientes con fines sexuales) en una casa de Vallgorguina en febrero de 2023. En su veredicto, el jurado concluye que el procesado cometió el crimen con las facultades alteradas por el consumo de GHB (éxtasis líquido) y metanfetamina, aunque solo de forma moderada, y que reconoció los hechos al ser detenido.

Tras conocerse la decisión del jurado, en la última sesión de este juicio celebrado en la Audiencia de Barcelona durante varias semanas, tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por la familia de la víctima han mantenido su petición de 20 años de prisión por un delito de asesinato. Por su parte, la defensa del procesado ha reclamado una pena de cárcel muy inferior al considerar que se le pueden aplicar varias atenuantes.

El veredicto señala que el acusado viajó el 16 de febrero de 2023 desde Londres a Barcelona para mantener relaciones sexuales con drogas con el fallecido, como ya había hecho en ocasiones anteriores, en la casa de la víctima en Vallgorguina. Tras la sesión, el acusado se dirigió a la cocina, cogió un cuchillo y apuñaló a la víctima en varias ocasiones en el pecho y la espalda.

En el juicio, Aaron J.R. declaró que había actuado en defensa propia, convencido de que había otras personas fuera de la casa que lo estaban observando y ante el temor de que pudieran entrar y obligarlo a mantener relaciones sexuales, sin su consentimiento. El jurado señala que el sospechoso aprovechó que la víctima estaba "confiada" en un contexto de excitación sexual, y también desarmada.

Dos días antes del crimen, el procesado había mantenido una sesión de 'chemsex' en Londres con otro hombre, ante el que reaccionó de forma violenta, tras confundirlo con otra persona y convencido de que alguien los estaba observando. Por eso, el veredicto remarca que Aaron "ya había experimentado alteraciones de conducta y percepciones erróneas" debido al GHB y la metanfetamina, lo que no impidió que, menos de 48 horas después, volviera a consumir las mismas drogas.

Por eso, el jurado señala que el acusado conocía y aceptaba las consecuencias que podían derivarse de ese consumo.