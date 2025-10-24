Prisión permanente en juego
Un jurado declara culpable al acusado de matar a su pareja en Campdevànol
Redacción
Un jurado popular ha declarado a Albert Pinto Pérez, acusado de matar a su pareja en Campdevànol (Ripollès) la noche del 20 al 21 de septiembre del 2022, culpable de asesinato, agresión sexual y maltrato habitual.
El veredicto, que se ha logrado por unanimidad, descarta que Pinto Pérez tuviera las capacidades "anuladas o gravemente afectadas" por el consumo de drogas en el momento de perpetrar el crimen. Así, el tribunal popular no le ha apreciado ninguno de las circunstancias atenuantes que pedía la defensa y concluye que fue un asesinato con alevosía y ensañamiento y agravantes de género y parentesco sobre sobre Anna Garcia, que entonces tenía 21 años.
El fiscal y la acusación particular piden que a Pinto, de 39 años, lo condenen en prisión permanente revisable por el asesinato y 18 años más por los otros dos delitos.
En su último turno de palabra, en menos de medio minuto, el acusado pidió perdón y reconoció haber "destrozado dos familias".
Pinto fue detenido en septiembre de 2022, poco después de que fuera encontrado el cadáver de Anna, que los Mossos describieron en el juicio con más de 130 heridas, entre ellas fracturas por todo el cuerpo, cuchilladas y quemaduras. A juicio de los investigadores, el ahora condenado la sometió a torturas variadas durante más de 24 horas, como epílogo de una relación de abuso y maltrato en el que él la fue aislando de su entorno durante más de un año.
