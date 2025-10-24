Detenido por robar unos 1.000 kilos de manzanas en Vilanova de Bellpuig

De 150 en 150 durante semanas hasta llevarse unos 1.000. Así actuaba un sospechoso, de 44 años, detenido por los Mossos d'Esquadra en Mollerussa este jueves acusado de hurtar manzanas de una explotación agrícola de Vilanova de Bellpuig. Los responsables de esta finca denunciaron el robo de unos 1.000 kilos de manzanas valoradas en 570 euros.

Gracias a la colaboración de diversos agricultores de la comarca, los Mossos constataron que el sospechoso acudía en días alternos de las últimas semanas a presuntamente robar manzanas. Se llevaba unos 150 kilos cada vez de esta fruta que había sido recogida y estaba en cajas dentro de la misma explotación agrícola.

El sospechoso quedó en libertad tas declarar ante la policía y tiene la obligación de personarse cuando lo cite el juzgado.

Los Mossos enmarcan esta detención en el ámbito del Plan Operativo Específico (POE) Mundo Rural que realizan en zonas agrícolas y que cuenta con apoyo de ganaderos y campesinos. Para los Mossos esta "colaboración activa" es "fundamental para garantizar la seguridad en el ámbito rural".

En los últimos años, los Mossos d'Esquadra han intensificado este dispositivo específico adaptado a esta nueva realidad del campo catalán. En 2024 hubo un incremento del 46% en el número de detenidos, que pasó de 89 en 2023 a 130 al año siguiente.

Según datos de los Mossos, el año pasado se denunciaron 2.206 delitos en zonas agrícolas, lo que supone un descenso del 1,5% respecto a 2023 cuando fueron 2.238. Sin embargo, el sector recuerda que se debe tener en cuenta que muchos agricultores y ganaderos no denuncian en su mayoría robos por evitar la burocracia y el exceso de papeleo cuando tienen que informar, ya sea a la policía o al seguro.

Además, las identificaciones de personas y vehículos en los 3.336 controles que la policía hizo en zonas rurales aumentaron un 5,56%, pasando de las 9.547 en 2023 a las 10.073 de 2024. Las cifras, subrayan los Mossos, muestran la intensidad de la labor policial por garantizar la seguridad en el campo catalán.