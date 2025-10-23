Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Prisión para un acusado de intentar asesinar a su padre en Bellpuig clavándole un cuchillo en el cuello

La víctima fue intervenido de urgencia en el hospital de Lleida

El atropellado por un tren en Bellpuig (Lleida) huía del incendio del prostíbulo

Ayuntamiento de la localidad de Bellpuig

Ayuntamiento de la localidad de Bellpuig / Joan Portell

Germán González

Germán González

Barcelona
El juzgado de guardia de Cervera ha ordenado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para un vecino de Bellpuig, de 33 años, acusado de apuñalar a su padre, de 60 años, en el cuello y dejarlo gravemente herido. El sospechoso está acusado de los delitos de intento de asesinato y maltrato en el ámbito familiar.

El sospechoso, que tiene numerosos antecedentes, tampoco podrá comunicarse con su padre "por cualquier vía", ya que le han impuesto una orden de alejamiento. La víctima quedó gravemente herida tras el ataque y fue trasladada por una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) al hospital Arnau de Vilanova de Lleida donde fue intervenido de urgencia

La agresión se produjo en la vivienda familiar en la calle Llibertad de Bellpuig el pasado martes. Hasta la casa se desplazaron varias patrullas de los Mossos d'Esquadra y una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas.

