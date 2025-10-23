Orden de alejamiento y libertad vigilada para los menores del Berguedà acusados de agresión sexual

El juzgado de guardia de menores de Barcelona ha acordado imponer la medida de libertad vigilada y una orden de alejamiento a los menores del Berguedà acusados de agredir sexualmente a una niña, también menor de edad. La magistrada ha adoptado estas medidas respecto a dos de los implicados, ya que el tercero no puede ser imputado porque aún no tiene los 14 años, motivo por el cual el juzgado de menores no ha tenido conocimiento sobre este.

En el caso de uno de los dos menores interrogados, la magistrada ha determinado que la libertad vigilada vaya acompañada de una intervención terapéutica. La causa continúa abierta por un delito de agresión sexual.

En la denuncia presentada, se explica que dos de estos niños presumiblemente grabaron una parte de los hechos. La policía dispone de varios testimonios y documentación sobre el incidente. De hecho, la perjudicada tuvo que ser atendida por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y trasladada al Hospital Sant Joan de Déu, en Manresa.

El suceso se desarrolló el sábado por la tarde, tal como consta en las diligencias. La menor presumiblemente sufrió abusos a orillas del río Llobregat. Cuando uno de los niños se marchó de este lugar, los otros dos llevaron a la víctima al domicilio de uno de los sospechosos, según la denuncia. Todos ellos se conocen porque estudian en la misma escuela, donde presumiblemente ella había sufrido bullying.

Después del segundo episodio, los menores supuestamente llamaron a una amiga de la niña para que la recogiera. Los Mossos de Berga tomaron declaración a los menores durante la tarde del martes, mientras que este miércoles los interrogó la Fiscalía.