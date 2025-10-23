Dos investigados por conseguir más de un millón de euros con la construcción del cámping ilegal de Mataró

Los Mossos d'Esquadra investigan a dos sospechosos de ganar más de un millón de euros con la construcción de un cámping ilegal en unos terrenos agrícolas en la carretera de la Mata en Mataró que habían alquilado en septiembre del 2021. Arrendaban las parcelas por unos 300 euros. Hace unas semanas se ordenó el desalojo de este asentamiento después de que el Ayuntamiento de Mataró denunciara los hechos.

Los sospechosos alquilaron los terrenos a una sociedad inmobiliaria bajo un contrato que no permitía ningún tipo de construcción por el tipo de suelo y por la falta de un plan parcial urbanístico correctamente aprobado. Según los Mossos, este asentamiento suponía un grave riesgo para las personas y el medio ambiente debido al elevado peligro de incendio forestal del que eran conscientes los investigados

En estos terrenos había construcciones permanentes, módulos prefabricados tipo móvil-hombre, contenedores metálicos habilitados como viviendas, caravanas y cubiertos, la mayoría de ellos con conexiones permanentes a pozos ciegos y fundiciones sépticas. También se había talado demasiado forestal y hechos movimientos de terrenos para favorecer la construcción de estructuras sin ningún permiso ni licencia municipal. Para tener agua y luz, habían realizado también conexiones fraudulentas a la red eléctrica e hidráulica sin supervisión o control de seguridad homologado.

El terreno era de 15 hectáreas divididas en 12 parcelas catastrales con 161 subparcelas. Había 145 personas empadronadas con fecha de agosto de 2025. Los sospechosos alquilaban las parcelas por unos 300 euros mensuales y también publicitaban el arrendamiento de espacios para fiestas privadas.

Por eso, los sospechosos están acusando de delitos urbanísticos contra el medio ambiente y de defraudación eléctrica, junto con otro de banqueo de dinero por el beneficio obtenido que asciende a más de un millón de euros según la policía. Los investigadores remarcan que los acusados diversificaban sus rendimientos en la reinversión en el propio proyecto de parcelación con la adquisición de más módulos prefabricados y nuevas construcciones para ampliar el asentamiento.

El pasado 22 de septiembre tuvo lugar un macrodispositivo con más de 150 agentes de Mossos d'Esquadra, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y 150 técnicos municipales para desalojar el cámping.