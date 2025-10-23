Las acusaciones mantienen la petición de prisión permanente revisable para el acusado de asesinar a la pareja en Campdevànol

El fiscal y la acusación particular mantienen la petición de prisión permanente revisable para el acusado de asesinar a la pareja en Campdevànol (Ripollès) entre el 20 y el 21 de septiembre de 2022 y sostienen que cometió un crimen "atroz": "Descargó de manera brutal sus celos y sus frustraciones contra la víctima". También solicitan 18 años más por agresión sexual y maltrato habitual. La defensa reconoce los hechos, pero alega que el acusado tenía "anuladas" las capacidades de control por el consumo de drogas y que era toxicómano de larga duración. El procesado ha usado el último turno de palabra para pedir perdón. "He destrozado dos familias", ha dicho en relación con la de la víctima y con la suya.

"Es corto", ha dicho el acusado antes de hacer uso del derecho a la última palabra. Es la última vez que puede hablar en el juicio, justo antes de que el magistrado-presidente entregue el objeto del veredicto al jurado popular y que se retire a deliberar. El procesado ha pedido disculpas: "Pedir perdón, aunque no me lo acepten, a las familias tanto de la víctima como a la mía porque he destrozado dos familias". "Pedir perdón y que lo siento mucho y ojalá no hubiera pasado esto", ha añadido.

El fiscal Enrique Barata y la acusación particular, encabezada por el letrado Jordi Coma, mantienen la petición de prisión permanente revisable por el asesinato y 18 años más de condena por agresión sexual y maltrato habitual.

Según las acusaciones, entre la tarde del 19 de septiembre y hasta la mañana del 21 de septiembre de 2022, el acusado comenzó a golpear "de manera brutal y repetida" a su pareja, sin que la chica tuviera ninguna posibilidad de defenderse. La agredió "por todo el cuerpo", atacándola a puñetazos, con objetos, quemaduras o compresiones cervicales.

"En un momento determinado, la víctima observó con pánico cómo el acusado volvía de la cocina con un cuchillo, navaja o arma blanca similar y, dirigiéndose hacia ella, le propinó salvajemente dos cuchilladas en el interior de la vagina", relata el fiscal. Este ataque, sumado a la paliza que le había propinado, causaron la muerte por shock politraumático, shock neurogénico y shock hipovolémico. La investigación y las declaraciones en el juicio sitúan la muerte en la madrugada del 21 de septiembre.

Después del trámite de conclusiones y durante los informes, el fiscal ha remarcado al jurado popular que, en los 26 años que lleva de trayectoria profesional, "nunca" había tenido que describir tantas lesiones en un escrito de acusación. "Son diez páginas", ha dicho Barata que ha señalado que ni siquiera los forenses fueron capaces de contabilizarlas todas y tuvieron que describir las heridas por áreas del cuerpo, distribuyéndolas en 67 zonas.

"Fue un delito atroz, brutal y hay pruebas sobradas. No hay ninguna duda razonable sobre la autoría del acusado y no tuvo ninguna compasión hacia la víctima", ha expuesto. El ministerio fiscal acusa de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento con agravantes de género y parentesco: "El acusado, de manera prolongada en el tiempo, golpeó repetidamente en diferentes partes del cuerpo, quemó, hirió, presionó y apuñaló brutalmente a su pareja y víctima con la intención de acabar con su vida y hacerla sufrir previamente, pero también con intención de demostrarle de manera violenta y cruelmente el control y superioridad que ejercía hacia ella como mujer y pareja relegada a un plano subordinado bajo su dominación".

El abogado de la familia de la víctima se ha adherido al escrito de conclusiones definitivas del fiscal. Jordi Coma también ha reprochado la actitud del procesado a lo largo del procedimiento, porque en ningún momento ha reconocido los hechos hasta que, finalmente, este miércoles por la tarde ha pedido volver a declarar para admitir los delitos. Lo ha hecho, según el letrado, cuando ya ha visto que no tenía "ninguna salida" y que las pruebas contra él eran contundentes.

La acusación particular lo ha descrito como "ensañamiento procesal" y argumenta que ha aumentado "cruelmente y deliberadamente el sufrimiento" de la familia de la víctima, que ha seguido el juicio en la Audiencia de Girona y que hasta el final no han obtenido el reconocimiento de los hechos. En esta línea, señala que hasta entonces ha esgrimido diversas coartadas e incluso ha intentado atribuir el crimen a una tercera persona: "¿No es cruel eso?". De hecho, el primer día del juicio admitió que golpeó a la víctima, pero se desentendió del resto de agresiones, incluidas las cuchilladas.

El abogado de la defensa, Fernando Oriente, ha subrayado que, aunque lo hizo in extremis el miércoles por la tarde, ha acabado haciendo una "confesión tardana" que cree que el jurado debería tener en cuenta. Ha dedicado buena parte del informe a intentar justificar que los hechos están ligados con la relación "autodestructiva" que tenían el acusado y la víctima, una chica de 21 años, por culpa de las drogas.

Por eso, arguye que, a la hora de perpetrar el crimen, el acusado tenía las capacidades "anuladas o gravemente afectadas" por las drogas y también incluye como circunstancia atenuante que tiene acreditado un largo historial de toxicomanía.

La defensa considera que el acusado sufrió un brote psicótico y perdió el contacto con la realidad por la ingesta de tóxicos, aunque los forenses dijeron en el juicio que no padece ningún trastorno mental y que el análisis de las muestras de orina y sangre que le tomaron cuando estaba detenido no reflejan un consumo abusivo. Los peritos señalaron que había presencia de cocaína y MDMA pero no en cantidades elevadas.

El juicio, que se hace en la sección cuarta de la Audiencia de Girona, entra en la recta final. Está previsto que el magistrado-presidente entregue el objeto del veredicto al jurado popular este jueves por la tarde y que se retire a deliberar hasta llegar a una decisión.