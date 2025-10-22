Sufre un ictus ingresada en el hospital Josep Trueta de Girona y no se lo detectan hasta pasados tres días

Alguien puede pensar que en los hospitales un paciente está controlado y que, ante una enfermedad grave, se encuentra en el mejor lugar para ser atendido. Montserrat, que en unos días cumplirá 88 años, también lo pensaba. La realidad la desengañó. Sufrió un ictus mientras estaba ingresada en el Hospital Josep Trueta (Girona), y hasta prácticamente tres días después no le hicieron un TAC para diagnosticárselo. Demasiado tarde: los ictus deben tratarse durante las primeras 24 horas; después solo se pueden intentar mitigar las secuelas, tal como le reconoció el neurólogo del propio Trueta.

Montserrat ingresó en Urgencias del Trueta el 2 de octubre con un infarto. Fue intervenida para destapársele una arteria y, a continuación, pasó a observación en una habitación monitorizada, ya que la gravedad de la intervención y su edad así lo aconsejaban.

Sorprendentemente, el viernes 3 y el sábado 4 ya estaba totalmente recuperada, hablando con lucidez y tranquilidad, tanto con las visitas como con todo el personal sanitario que la atendía. Pronto podría volver a casa. La mujer vive sola y es completamente autónoma: hace las tareas del hogar, va a comprar y cocina, no solo para ella sino a menudo para la familia que la visita.

La mañana del domingo 5, sin embargo, saltaron las alarmas. La persona que horas antes estaba lúcida ya no podía hablar bien ni razonaba como siempre. Los familiares fueron los primeros en alertar de la afasia que sufría, tanto a auxiliares como a enfermeras y doctoras. La respuesta fue que "la gente mayor, ya se sabe, en los hospitales suele desorientarse, es habitual". Durante todo el domingo, el lunes y la mañana del martes, cada persona que hablaba con Montserrat detectaba la evidente afasia. Los familiares seguían insistiendo al personal, pero la respuesta era siempre la misma: la gente mayor, ya se sabe… Incluso alguna enfermera respondió de malas maneras a la nieta de Montserrat, que se dirigía a ella llorando: "Estoy muy ocupada, cuando venga un doctor se lo explica". Dos doctoras distintas del Trueta se limitaron a pedirle a Montserrat que siguiera el dedo con la mirada y moviera la lengua de un lado a otro. Con eso les bastó para descartar el ictus, sin hacerle ningún TAC.

No fue hasta el martes cuando alguien pidió hacerle un TAC a Montserrat (quizás la enfermera que se asustó al reconocerla y ver cómo se comunicaba, la única persona que se extrañó de la situación). Poco después se informó a los familiares de que ese TAC dejaba claro que había sufrido un ictus la noche del sábado, tres días antes, cuando estaba monitorizada y bajo observación en una habitación. La afasia de Montserrat la tuvieron delante todos los auxiliares, enfermeras y doctores que hablaron con ella ("es cosa de la gente mayor", repetían como un mantra) durante tres días. Además, los familiares alertaron repetidamente de que aquello no era normal. Por si fuera poco, tras la operación de corazón a la que fue sometida (como todos han sabido después), existía la posibilidad de que algún coágulo desprendido de la arteria se desplazara hasta el cerebro. Con todos esos datos sobre la mesa, dejaron olvidada a Montserrat, con un ictus, en una habitación del hospital. Durante tres días. Incluso el lunes (antes de hacerle el TAC), la cardióloga que la visitó ya hablaba de darle el alta, porque "del corazón se ha recuperado perfectamente". No importaba que no pudiera moverse ni mantener una conversación, no importaba que hubiera ingresado con el cerebro en perfecto estado y ahora lo tuviera dañado: debía irse a casa cuando ni siquiera le habían hecho el TAC para comprobar qué le ocurría. "La gente mayor, ya se sabe…".

Una vez se supo que el Trueta fue incapaz de detectar un ictus en una paciente ingresada pese a todas las evidencias, no hubo ni una sola disculpa, ni un solo "lo sentimos mucho". La familia ha puesto el caso en manos de un bufete de abogados.

Únicamente el neurólogo que finalmente le hizo el TAC, y que no tenía ninguna responsabilidad en todo lo ocurrido antes, al conocer los detalles repetía una y otra vez: "me sabe muy mal".

—Las primeras 24 horas son básicas cuando alguien sufre un ictus —reconoció.

—Ya, pues resulta que las primeras 24 horas esta mujer estaba en una habitación del Trueta. Y las segundas 24 horas también. Y hasta las terceras 24 horas. Y nadie hizo nada.

—Ma sabe muy mal.

Ahora Montserrat se encuentra en un centro sociosanitario para realizar la rehabilitación. Quiere volver a vivir sola y de forma autónoma. Quiere intentar recuperar el habla y la movilidad, algo nada fácil a los 88 años. Pero testaruda, lo es. El otro día, con lágrimas en los ojos, le decía a su nieta:

—Yo no tengo ninguna culpa, y mira cómo estoy, y todo porque los del hospital no han hecho bien su trabajo. ¿Cómo se arregla esto ahora?