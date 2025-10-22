La familia del menor que murió en Sants por arma blanca cree que fue un crimen "planeado"

La familia del menor de 16 años de nacionalidad hondureña que murió tras recibir una puñalada en la calle Antoni de Capmany de Barcelona, casi en la frontera con L'Hospitalet de Llobregat, el pasado 8 de septiembre ha asegurado que fue víctima "de un crimen que fue planeado". Los Mossos d'Esquadra detuvieron a tres adultos y dos menores por este homicidio que se investiga en los juzgados de Barcelona. Dos de los tres detenidos adultos están en prisión provisional mientras que uno de los menores está en internamiento en régimen cerrado.

En un comunicado, la familia, representada por Vosseler Abogados, ha agradecido la "gran labor en la investigación y la rápida y eficaz detención de las personas presuntamente relacionadas con tan atroz crimen" que han hecho los Mossos y han asegurado que hubo premeditación en el crimen. Según varias fuentes los sospechosos esperaban a la víctima y a un amigo suyo y les atacaron con armas blancas además de golpes.

Mientras que el menor murió a consecuencia de las heridas, su compañero resultó herido. Tal y como hicieron los Mossos, la familia del fallecido ha negado que esta muerte esté relacionada con bandas latinas. “En un acto criminal, sin otro tipo de trasfondo asociado a bandas urbanas”, apunta Daniel Salvador, letrado de Vosseler Abogados que lleva directamente el caso.

El despacho de abogados también ha reiterado su "compromiso en la defensa de la familia de la víctima con el esclarecimiento total de los hechos y la búsqueda de justicia". El pasado fin de semana, los Mossos detuvieron a tres hombres y dos mujeres, de entre 16 y 20 años, por su presunta relación con la muerte por arma blanca del menor.

El crimen tuvo lugar en la calle Antoni de Capmany del distrito de Sants Montjuïc, frente al metro de Santa Eulàlia en la frontera entre Barcelona y l'Hospitalet de Llobregat y la víctima murió tras recibir varias heridas por arma blanca. Los investigadores creen que alguien del entorno los sospechosos quedó con el fallecido y un amigo y los acusados los emboscaron para atacarlos.