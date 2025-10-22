Tres detenidos por esconder 375 plantas de marihuana tras una estantería de zapatos en una nave de Ripollet

Hay puertas secretas a mundos de fantasía y otras, que aparecen tras una estantería, que te llevan por otras sendas lisérgicas. Es lo que se encontraron los Mossos d'Esquadra al entrar en una nave industrial de Ripollet en la que había un cultivo con 375 plantas de marihuana. La puerta para acceder estaba tras una estantería llena de zapatos usados que, aunque parezca lo contrario, no camuflaba el olor.

Entre el 14 y el 17 de octubre, los Mossos detuvieron a tres hombres, de entre 42 y 48 años, acusados de tráfico de drogas y fraude eléctrico. Los agentes descubrieron que se podría estar cultivando marihuana en dos naves industriales abandonadas de la calle Bilbao y de la Rambla Sant Jordi de Ripollet.

Los investigadores comprobaron que las dos tenían un alto elevado consumo de electricidad, aunque no estaban activas. Al entrar en estos locales detuvieron a dos hombres que había en cada una de ellas. En una de las naves había una plantación de marihuana con 375 plantas de un metro de altura. Se accedía por una puerta escondida tras una estantería de zapatos. En la otra nave industrial no había cultivo pero sí una infraestructura instalada para albergar una plantación de forma inminente.

En los dos casos había un empalme fraudulento a la red eléctrica general con un coste de estafa de unos 86.000 euros. Tres días más tarde detuvieron a una tercera persona relacionada con estas plantaciones. Tras declarar en comisaría los sospechosos quedaron en libertad.