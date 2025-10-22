Incidente urbano
Detenido un hombre en Girona por agresión sexual tras tocarle los pechos y escupir a una chica
La Policía Municipal lo arrestó en la zona de la estación de trenes después de los hechos
Eva Batlle
La Policía Municipal de Girona ha detenido a un hombre de 35 años acusado de ser el presunto autor de un delito de agresión sexual, después de haber tocado los pechos y escupido a una chica de 18 años.
Los hechos tuvieron lugar el jueves 16 de octubre, cerca de la estación de trenes convencional de Girona. Según explica la víctima, iba acompañada de su madre y charlaban cuando un hombre se acercó. El individuo, que caminaba por la acera contraria, se desplazó hacia ellas, se agachó delante de la joven, le escupió en la cara y le agarró un pecho, empujándola hacia atrás antes de huir.
La madre gritó pidiendo ayuda, hecho que movilizó a varios ciudadanos que acudieron al lugar. El hombre entró en un portal cercano, pero poco después volvió, según la víctima, cambiado de ropa y afeitado en la zona de la estación.
La Policía Municipal, alertada por los vigilantes de seguridad de la estación, que habían recibido quejas previas por conductas similares del individuo hacia dos chicas hacía poco rato, lo identificó y lo detuvo como presunto autor de la agresión sexual.
Posteriormente, el hombre fue puesto a disposición judicial y quedó en libertad con cargos. La familia ha presentado denuncia por los hechos.
Cabe destacar que este hombre ya había generado problemas previos en la zona, hecho que había requerido varias intervenciones policiales.
Este caso ha generado polémica en las redes sociales, donde ha circulado un audio y un texto que sitúan al agresor como miembro de un grupo de hombres de Mali instalados en un "campamento" del parque Central, a la espera de cita para solicitar asilo.
Fuentes municipales aseguran que este individuo no forma parte del grupo actual, ya que fue expulsado previamente por ser problemático de otro grupo que estaba instalado en la zona.
Más "escupitajos"
En esta zona de la estación y su entorno, últimamente se han registrado otros incidentes relacionados con escupitajos a ciudadanos que han generado conflictos en la zona. La Policía Municipal está investigando si estos hechos están relacionados o si corresponden a otras personas.
