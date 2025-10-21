Sucesos
La Policía expulsa a un multirreincidente egipcio que era agresivo con las mujeres en Sant Feliu de Llobregat
El juzgado no autorizó su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros y por eso los agentes iniciaron el proceso para expulsarlo
El Gobierno expulsa a 10 extranjeros multirreincidentes cada semana en Catalunya
La Policía Nacional hizo efectiva el pasado septiembre la expulsión del territorio nacional hacia su país de un indigente multirreincidente de nacionalidad egipcia y de 45 años que deambulaba por la localidad de Sant Feliu de Llobregat. El sospechoso tenía numerosos antecedentes por diferentes delitos que causaban grave alarma social, según los agentes.
Los investigadores remarcan que en los últimos meses han registrado numerosas detenciones del acusado por delitos que causaban "una amenaza real, grave e inminente". El sospechoso estaba en situación irregular y le constaba una decisión de retorno expedida por Alemania, por lo que ya en el mes de julio se procedió a la incoación de un expediente de expulsión.
Tras una primera propuesta de ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros, el juzgado la denegó y el hombre quedó en libertad. Los agentes señalan que en ese momento se sucedieron nuevos hechos delictivos "de una gravedad relevante, puesto que el ciudadano denotaba una actitud diaria muy conflictiva, tensionando la pacífica convivencia en la comunidad y llegando a generar miedo entre los vecinos, en especial entre las mujeres por su comportamiento intimidante y agresivo".
En junio pasado se inició un trabajo policial y judicial en el que se dispusieron los trámites pertinentes para la localización, liberación de causas pendientes, documentación y, en su caso, localización y detención del ahora expulsado. Tras una nueva detención, los agentes intensificaron los trámites para su expulsión por la reiteración y acumulación delictiva. Esta vez se consiguió su ingreso en el CIE de Barcelona, hasta que, finalmente, se ha podido materializar su expulsión desde el aeropuerto del Prat, escoltado por dos policías del grupo GOE y entregado a las autoridades de Egipto, su país de origen.
La Unidad Central de Repatriaciones (UCR), unidad policial especializada en la dirección y ejecución de expulsiones y devoluciones de ciudadanos extranjeros a sus países de origen, junto con la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Barcelona, el Grupo Operativo de Extranjeros (GOE) y la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Cornellá-Baix Llobregat, se han coordinado para materializar la expulsión.
Suscríbete para seguir leyendo
- El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
- Los únicos requisitos para que los mayores de 60 años puedan cobrar la pensión de orfandad
- Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
- Tabla de las pensiones en 2026: importes actualizados según cada tipo de prestación
- El empresario venezolano que fue detenido en Londres alega que le atribuyen delitos que ya archivó la justicia bolivariana
- Desconvocada la huelga de conductores de Alsa prevista para hoy
- Karmele Marchante reaparece para destrozar a Rodríguez Menéndez tras su muerte: 'Se ha ido al infierno una rata
- ¿Sin espacio en el armario? Esta es la solución para tener tus jerséis a mano.... y cuesta menos que un abrigo