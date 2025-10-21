Los Mossos desmantelan una 'narcofrutería' en Mataró y requisan 57 dosis de cocaína

Además de tomates, plátanos, melones, patatas, higos o calabacines ofrecían otros productos que no alimentaban pero sí que generaban una euforia similar a la que experimentas comiendo cerezas o uva madura con el calor. Se trata de una 'narcofrutería' localizada en el barrio de Cerdanyola de Mataró y que los Mossos d'Esquadra han desmantelado tras constatar que se trataba de un punto de venta de droga. La pista principal fue descubrir que muchos clientes entraban y salían sin bolsas de fruta o verdura, aunque podían llevar la papelina de cocaína escondida.

Los Mossos detuvieron el pasado 16 de octubre a tres hombres de 59, 35 y 29 años acusados de un delito de tráfico de drogas. Hace cinco meses los agentes detectaron una conducta anómala de los compradores que se dirigían a una frutería de la calle Rosselló, en el barrio de Cerdanyola de Mataró. Salían al poco rato sin compra de fruta o verdura.

Tras indagar los agentes descubrieron que se trataba de un punto de venta de droga, además de fruta. Principalmente, vendían cocaína, ya que en el registro de la tienda encontraron 57 dosis de esta sustancia con un peso total de unos 33 gramos junto a 7 piezas de hachís y 33.000 euros en efectivo. Los Mossos detuvieron a dos personas que estaban en la narcofruteria y luego a un tercero cuando se personó en la comisaría de Mataró.

Los tres pasaron a disposición de los juzgados de guardia de Mataró acusados de tráfico de droga. Ahora deberán dejar de diversificar la oferta de productos frescos en la tienda y apostar por los legales, que no dejan de ser más sanos y por venderlos no te meten en la cárcel.