Los Mossos cazan in fraganti a un depredador sexual de estudiantes en un autobús en Girona

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este lunes a un hombre de 64 años acusado de tres delitos de agresión sexual. Los agentes lo acusan de tocar las partes íntimas de tres jóvenes cuando viajaban en un autobús de la línea urbana de Girona. Lo atraparon tras sorprenderlo este lunes por la mañana cuando asaltó a otra víctima.

La investigación comenzó a inicios de octubre después de que dos mujeres denunciasen haber sufrido una agresión sexual cuando iban en esta línea de transporte urbano, aunque con varios días de diferencia una de la otra. La primera de las agresiones se produjo a las ocho de la mañana del 6 de octubre mientras que la segunda el 9 de octubre durante la misma franja.

Este lunes por la mañana, agentes de paisano de la Unidad de Investigación y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Girona hicieron un dispositivo en esta línea de autobús. Acudieron a la parada del bus de la calle Migdia de Girona sobre las ocho y media de la mañana y allí observaron a un hombre que coincidía plenamente con las descripciones facilitadas por las dos denunciantes de agresión sexual.

El sospechoso se aceró a la parada y subía a un autobús que esta hora iba lleno de gente, básicamente estudiantes. Dentro del transporte público, los mossos vieron cómo el hombre enseguida se acercaba a una joven y se restregaba sus partes íntimas. Además, le tocó los senos con el codo.

Inmediatamente, los agentes detuvieron al hombre tras ver esta agresión sexual in fraganti. Los mossos lo acusan de tres presuntos delitos de agresión sexual, el último cometido este lunes. El sospechoso, sin antecedentes, ha pasado a disposición del juzgado de violencia sobre la mujer de Girona.