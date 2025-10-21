Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tenía 21 años

Marta, asesinada delante de su hija de dos años en Madrid: "El bebé estaba dormido junto al cuerpo"

La joven ha muerto a manos de su expareja, sobre el que pesaba una orden de alejamiento

El portal donde sucedieron los hecho, en Villaverde.

Héctor González

Madrid
Como cada mañana, Marta se había quedado sola en la casa donde tenía una habitación alquilada para cuidar a su hija de dos años. Horas más tarde, cuando una de las hijas de la propietaria volvió a casa desde el colegio, la encontró muerta, con el pecho cosido a puñaladas a manos de su expareja.

Los hechos ocurrieron este lunes cerca del mediodía en el número 3 de la calle Astillero, en el distrito madrileño de Villaverde. El sospechoso, padre de la niña y sobre el que pesaba una orden de alejamiento, aprovechó que la víctima se hallaba sola para entrar en la vivienda, asesinarla y escapar sin que nadie se diera cuenta. "El bebé estaba dormido junto al cuerpo cuando la encontró", cuenta Sara, vecina del bajo.

Como el resto de residentes, casi no conocía a la joven de 21 años, que a tan solo llevaba un mes y medio viviendo en el edificio y "apenas entraba y salía de la casa". Alertada por su hija de 12 años, fue la dueña del inmueble quien llamó a la policía, que a su llegada solo pudo certificar el fallecimiento de la chica.

La puerta del domicilio donde se produjo el crimen. / EPE

Hasta la vivienda se desplazaron agentes del grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid y del DEVI de Policía Científica, que iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del crimen, que apunta a un caso de violencia machista - el que sería el segundo del año en la región, tras la mujer asesinada en Getafe por su marido el pasado junio-.

Las primeras pesquisas policiales permitieron identificar al presunto autor, un hombre de 30 años, y seguir su rastro hasta un piso en Torrejón de Ardoz, donde fue localizado y arrestado esta madrugada con apoyo de unidades de la UPR.

