Estafa con Decathlon: los Mossos lanzan una seria alerta

El ‘phishing’ es una de las estafas más comunes entre los ciberdelincuentes. Consiste en el envío de correos electrónicos, SMS o llamadas que suplantan la identidad de compañías u organismos públicos y solicitan información personal al usuario.

De hecho, como indica el Balance de criminalidad en España del primer semestre de 2025, la cibercriminalidad representa el 17,5% de toda la delincuencia registrada. Es más, en apenas nueve años, las estafas informáticas conocidas en el año 2024 han crecido un 488,3% sobre las registradas en 2016.

Ataques de ‘phishing’

En cuanto al 'phishing', el estudio ‘Ignorance is Bliss’, de la empresa de seguridad Kaspersky, desvela que el 58% de los españoles han recibido intentos de ataques de ‘phishing’. Asimismo, un 15,5% reconoce haber caído en el engaño.

Es más, la investigación revela que las aplicaciones donde los españoles son más propensos a abrir enlaces son el e-mail (33%) y Whatsapp (21,5%), frente a los mensajes directos en redes sociales (7%) o los SMS (5%).

Los Mossos advierten

Ahora, un nuevo caso de ‘phishing’ circula en las redes sociales: se trata de un supuesto correo electrónico que suplanta la identidad de la cadena de material deportivo Decathlon.

En el e-mail, los ciberdelincuentes aseguran que la víctima ha ganado un lote de productos de senderismo y que, para recibirlo, debe pulsar sobre un enlace y proporcionar sus datos.

Ante esto, los Mossos d’Esquadra han colgado un aviso en su perfil de X (antes Twitter) donde advierten de que se trata de una estafa y que no se debe clicar sobre ningún link.

⚠️ Suplanten Decathlon i t'envien aquest correu en què et diuen que has estat seleccionat per rebre un paquet de senderisme.



No segueixis cap enllaç, és un phishing.#InternetSegura @ciberseguracat pic.twitter.com/FbdybsdBiT — Mossos (@mossos) October 19, 2025

Recomendaciones de la empresa

De hecho, la propia empresa reconoce a través de su portal web haber detectado casos de suplantación de identidad, y han colgado una serie de consejos para evitar caer en la trampa:

Revisar la dirección web para comprobar que es el portal oficial de la marca .

para comprobar que es el portal oficial de la . Buscar el candado en la barra de búsqueda que indica si la web es segura .

en la barra de búsqueda que indica si la web es . Desconfiar de mensajes que pidan datos personales o bancarios.

de mensajes que pidan o bancarios. Verificar los perfiles de redes sociales.

de redes sociales. Comprobar siempre la dirección de los correos electrónicos que se reciban.

siempre la dirección de los que se reciban. Fijarse en las faltas de ortografía o las malas traducciones.

o las malas traducciones. Dudar de las grandes ofertas y descuentos.

y descuentos. Ignorar los mensajes que presionen o exijan rapidez de reacción.

Si eres víctima, denuncia

Finalmente, ante cualquier duda, lo óptimo es contactar directamente con la cadena a través de su apartado de ayuda y atención al cliente.

Si has sido víctima de una estafa de este tipo, puedes interponer una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cualquier comisaría, a través de sus diferentes portales web o vía correo electrónico.