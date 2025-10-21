Estafa con Decathlon: los Mossos lanzan una seria alerta
El 58% de los españoles han recibido intentos de ataques de ‘phishing’
Las falsas vacunas: la estafa que denuncia Salut en Catalunya y cómo evitarla
Vuelve la estafa con la reventa de entradas: vigila lo que te puede ocurrir
El ‘phishing’ es una de las estafas más comunes entre los ciberdelincuentes. Consiste en el envío de correos electrónicos, SMS o llamadas que suplantan la identidad de compañías u organismos públicos y solicitan información personal al usuario.
De hecho, como indica el Balance de criminalidad en España del primer semestre de 2025, la cibercriminalidad representa el 17,5% de toda la delincuencia registrada. Es más, en apenas nueve años, las estafas informáticas conocidas en el año 2024 han crecido un 488,3% sobre las registradas en 2016.
Ataques de ‘phishing’
En cuanto al 'phishing', el estudio ‘Ignorance is Bliss’, de la empresa de seguridad Kaspersky, desvela que el 58% de los españoles han recibido intentos de ataques de ‘phishing’. Asimismo, un 15,5% reconoce haber caído en el engaño.
Es más, la investigación revela que las aplicaciones donde los españoles son más propensos a abrir enlaces son el e-mail (33%) y Whatsapp (21,5%), frente a los mensajes directos en redes sociales (7%) o los SMS (5%).
Los Mossos advierten
Ahora, un nuevo caso de ‘phishing’ circula en las redes sociales: se trata de un supuesto correo electrónico que suplanta la identidad de la cadena de material deportivo Decathlon.
En el e-mail, los ciberdelincuentes aseguran que la víctima ha ganado un lote de productos de senderismo y que, para recibirlo, debe pulsar sobre un enlace y proporcionar sus datos.
Ante esto, los Mossos d’Esquadra han colgado un aviso en su perfil de X (antes Twitter) donde advierten de que se trata de una estafa y que no se debe clicar sobre ningún link.
Recomendaciones de la empresa
De hecho, la propia empresa reconoce a través de su portal web haber detectado casos de suplantación de identidad, y han colgado una serie de consejos para evitar caer en la trampa:
- Revisar la dirección web para comprobar que es el portal oficial de la marca.
- Buscar el candado en la barra de búsqueda que indica si la web es segura.
- Desconfiar de mensajes que pidan datos personales o bancarios.
- Verificar los perfiles de redes sociales.
- Comprobar siempre la dirección de los correos electrónicos que se reciban.
- Fijarse en las faltas de ortografía o las malas traducciones.
- Dudar de las grandes ofertas y descuentos.
- Ignorar los mensajes que presionen o exijan rapidez de reacción.
Si eres víctima, denuncia
Finalmente, ante cualquier duda, lo óptimo es contactar directamente con la cadena a través de su apartado de ayuda y atención al cliente.
Si has sido víctima de una estafa de este tipo, puedes interponer una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cualquier comisaría, a través de sus diferentes portales web o vía correo electrónico.
