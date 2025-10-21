Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Villaverde

Detenido un hombre por la muerte a puñaladas de una joven de 21 años en Madrid

No se descarta que se trate de un caso de violencia machista

Summa112 en el lugar de los hechos, en la calle de los Astilleros de Madrid.

Summa112 en el lugar de los hechos, en la calle de los Astilleros de Madrid. / COMUNIDAD DE MADRID 112

Javier Niño González

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor del apuñalamiento de una joven de 21 años en un domicilio del distrito madrileño de Villaverde, en la calle de Los Astilleros, 3.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía y Emergencias Comunidad de Madrid 112, los hechos tuvieron lugar sobre las 15:00 horas de este lunes, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso y encontraron a la víctima ya fallecida en este domicilio y con varias heridas de arma blanca.

Esta madrugada, los investigadores, que no descartan que se trate de un caso de violencia machista, han localizado al presunto autor en un piso de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz y han procedido a su detención. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
  2. El empresario venezolano que fue detenido en Londres alega que le atribuyen delitos que ya archivó la justicia bolivariana
  3. Tabla de las pensiones en 2026: importes actualizados según cada tipo de prestación
  4. Los únicos requisitos para que los mayores de 60 años puedan cobrar la pensión de orfandad
  5. Robo del asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación y reacciones
  6. Jordi Tarrés: 'Me han trasplantado el hígado y el riñón. Jamás me hubiera imaginado verme así
  7. Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025: 'Hay demasiados escritores educados, el arte tiene que tener cierto afán de provocación
  8. La nueva campaña empieza con el aceite de oliva a la mitad de precio que en 2024, pero el doble que en 2021

3 restaurantes coreanos de Barcelona para conocer mejor la cocina del país asiático

3 restaurantes coreanos de Barcelona para conocer mejor la cocina del país asiático

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación y reacciones

Asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación y reacciones

5 vinos por menos de 15 euros: los favoritos del experto Santi Rivas

5 vinos por menos de 15 euros: los favoritos del experto Santi Rivas

DIRECTO UCRANIA | Trump asegura que Ucrania aún podría "ganar" la guerra

DIRECTO UCRANIA | Trump asegura que Ucrania aún podría "ganar" la guerra

Jerez, elegida Capital Española de la Gastronomía en 2026

Jerez, elegida Capital Española de la Gastronomía en 2026

Mendilibar, el jornalero vasco del fútbol modesto que se convirtió en un ídolo griego

Mendilibar, el jornalero vasco del fútbol modesto que se convirtió en un ídolo griego

3Cat recupera el espíritu de 'Plats bruts' en 'La casa nostra', una 'sitcom' de Dani de la Orden

3Cat recupera el espíritu de 'Plats bruts' en 'La casa nostra', una 'sitcom' de Dani de la Orden