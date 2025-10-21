Sucesos
Cinco detenidos por matar a un menor tras una pelea frente al metro de Santa Eulàlia
Los Mossos descartan que se trate de una pelea entre bandas juveniles
Muere apuñalado un chico de 16 años en una pelea en el barrio de Sants de Barcelona
Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres hombres y dos mujeres por su presunta relación con la muerte por arma blanca de un menor el pasado 8 de septiembre en la calle Antoni de Capmany del distrito de Sants Montjuïc, frente al metro de Santa Eulàlia en la frontera entre Barcelona y l'Hospitalet de Llobregat. La policía catalana descarta que el crimen esté relacionado con un enfrentamiento entre grupos juveniles y apunta a una pelea entre jóvenes.
Dos de los menores, un hombre y una mujer, son menores. Los Mossos los atraparon entre el pasado 17 de octubre y este lunes. La víctima murió tras recibir varias heridas por arma blanca. Uno de sus acompañantes también resultó herido, presuntamente por el ataque que recibió de otro de los arrestados con un cuchillo. Los Mossos indagan la participación de cada uno de los cinco arrestados, que tienen entre 16 y 20 años, en esta pelea mortal.
La misma noche del crimen, agentes de la policía científica inspeccionaron la zona en busca de indicios mientras que los investigadores iban preguntando a posibles testigos. Así, consiguieron identificar a los sospechosos y pudieron localizarlos. Los arrestos tuvieron lugar en Barcelona y Hospitalet de Llobregat el pasado fin de semana.
Este lunes pasaron a disposición judicial dos hombres y una mujer mientras que los otros dos lo hicieron ante la Fiscalía de Menores.
Suscríbete para seguir leyendo
- El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
- Los únicos requisitos para que los mayores de 60 años puedan cobrar la pensión de orfandad
- Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
- Bajar las pensiones a toda costa
- Tabla de las pensiones en 2026: importes actualizados según cada tipo de prestación
- El empresario venezolano que fue detenido en Londres alega que le atribuyen delitos que ya archivó la justicia bolivariana
- Desconvocada la huelga de conductores de Alsa prevista para hoy
- Karmele Marchante reaparece para destrozar a Rodríguez Menéndez tras su muerte: 'Se ha ido al infierno una rata