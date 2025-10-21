El acusado por el crimen de Campdevànol dio diferentes explicaciones que "no encajaban"

Los agentes de los Mossos que estuvieron al escenario del crimen de Campdevànol, en el Ripollès, explican que el acusado les dio varias versiones para justificar las heridas que presentaba la víctima. Además, los policías señalan que las explicaciones que dio "no encajaban" con el escenario del crimen y la situación en la cual se encontraba la víctima. En este sentido, una agente de los Mossos ha señalado que el cuerpo estaba "manipulado", igual que una de las habitaciones que, a pesar de que se intentó limpiar, se encontraron restos de sangre.

Además, los dos policías que acompañaron al hombre a la comisaría cuando todavía no estaba detenido han revelado que les preguntó a cuántos años de prisión se enfrentaría si se determinaba que era él el responsable.

En el juicio por el crimen de la joven de 21 años asesinada en septiembre del 2022 en Campdevànol, presuntamente a manos de su pareja, este martes ha sido el turno de las declaraciones de los Mossos que fueron al lugar de los hechos. El primero en subir al estrado ha sido el jefe de turno de Seguridad Ciudadana de Ripoll, que ha explicado que cuando llegó vio a la víctima en un sofá-cama con el acusado abrazándola y acariciándole el cabello.

El agente ha concretado que cuando vio el cadáver de la joven hizo apartar al sospechoso y entonces le preguntó qué había pasado. El acusado le dio las mismas explicaciones que a la enfermera que atendió a la chica justo antes: que había caído en bicicleta unos días antes y que aquella mañana se había encontrado mal.

Este era el único argumento que el hombre sostuvo hasta que los Mossos le preguntaron por las heridas que tenía la joven en la vagina. Aquí, explican los policías, el hombre aseguró que era por una relación sexual que había tenido el día anterior con otras personas.

Todos los policías han coincidido en describir un escenario confuso, puesto que los aposentos estaban aparentemente limpios y la ropa de la víctima también, a pesar de que tenía una gran cantidad de golpes y heridas "relativamente recientes", aunque, según ha explicado una enfermera, ya había aparecido el rigor mortis.

Una de las agentes, sin embargo, ha revelado que en un momento vio cómo el acusado iba a buscar unas llaves a una habitación que cerró rápidamente. Fue entonces cuando la inspeccionó y descubrió que había una mancha de sangre en la cama que, presuntamente, se había intentado limpiar.

Todo esto hizo que los policías que fueron a la casa antes de que llegaran los efectivos del Área de Investigación Criminal (AIC) de la región de Girona consideraran que había elementos del relato del hombre que "no encajaban" con lo que se habían encontrado. Además, el jefe de turno explicó que cuando preguntaron a la madre del sospechoso, que convivía con él y la víctima, sobre lo que había pasado, no contestó y solo "encogía los hombros".

La mujer, que fue quien abrió a los sanitarios después de que el acusado llamara al 112, estaba previsto que declarara este martes en la Audiencia, pero finalmente las partes renunciaron a su testimonio, porque no se la puede investigar por los hechos y no tiene obligación de declarar.

"Cuántos años le podían caer"

Otro episodio relatado por los Mossos fue el traslado a la comisaría de Ripoll del acusado, cuando todavía no estaba detenido, sino que se le requería como testigo. Los agentes que lo custodiaban explicaron que en un momento del viaje el acusado se interesó por una posible condena hacia él, manteniendo que no había hecho nada a la víctima.

"Después de pararnos en un aparcamiento para recoger documentación de él en su coche, nos preguntó cuántos años le podían caer si se malinterpretaba y acababa él como acusado de la muerte de la chica", reveló uno de los policías.

El juicio seguirá este jueves con las pruebas periciales y la reproducción del vídeo con la reconstrucción de los hechos.