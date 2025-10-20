La mujer muerta en la explosión de su casa es Elena Blanco, teniente de alcalde de Villar del Río (Soria)

La teniente de alcalde de Villar del Río (Soria), Elena Blanco, es la mujer que ha fallecido este domingo por la tarde como consecuencia de la explosión y el posterior incendio registrados en su casa de dos pisos situada en una plaza del municipio.

Según ha informado la subdelegación del Gobierno, la autoridad judicial ha procedido al levantamiento del cadáver pasadas las 22.30 horas confirmando así la identidad de la víctima, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Villar del Río.

Los bomberos de la Diputación de la zona del Moncayo y Tierras Altas han logrado controlar el incendio registrado esta tarde, sobre las 17:00 horas, en la vivienda de la plaza del pueblo en la que vivía la fallecida, la cuál se encontraba sola en el momento del suceso, según todos los indicios. Además, desde subdelegación han confirmado que el fuerte estruendo que escucharon los testigos presenciales pudo deberse al derrumbe de parte del inmueble.

Elena Blanco fue localizada con vida, pero falleció poco después pese a los intentos de reanimación de los servicios sanitarios en la ambulancia. La Guardia Civil investiga las causas del siniestro.