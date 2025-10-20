En Soria
La mujer muerta en la explosión de su casa es Elena Blanco, teniente de alcalde de Villar del Río (Soria)
Elena Blanco fue localizada con vida, pero falleció poco después pese a los intentos de reanimación de los servicios sanitarios en la ambulancia
EFE
La teniente de alcalde de Villar del Río (Soria), Elena Blanco, es la mujer que ha fallecido este domingo por la tarde como consecuencia de la explosión y el posterior incendio registrados en su casa de dos pisos situada en una plaza del municipio.
Según ha informado la subdelegación del Gobierno, la autoridad judicial ha procedido al levantamiento del cadáver pasadas las 22.30 horas confirmando así la identidad de la víctima, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Villar del Río.
Los bomberos de la Diputación de la zona del Moncayo y Tierras Altas han logrado controlar el incendio registrado esta tarde, sobre las 17:00 horas, en la vivienda de la plaza del pueblo en la que vivía la fallecida, la cuál se encontraba sola en el momento del suceso, según todos los indicios. Además, desde subdelegación han confirmado que el fuerte estruendo que escucharon los testigos presenciales pudo deberse al derrumbe de parte del inmueble.
Elena Blanco fue localizada con vida, pero falleció poco después pese a los intentos de reanimación de los servicios sanitarios en la ambulancia. La Guardia Civil investiga las causas del siniestro.
- El empresario venezolano que fue detenido en Londres alega que le atribuyen delitos que ya archivó la justicia bolivariana
- El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
- Tabla de las pensiones en 2026: importes actualizados según cada tipo de prestación
- Los únicos requisitos para que los mayores de 60 años puedan cobrar la pensión de orfandad
- Jordi Tarrés: 'Me han trasplantado el hígado y el riñón. Jamás me hubiera imaginado verme así
- Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025: 'Hay demasiados escritores educados, el arte tiene que tener cierto afán de provocación
- La nueva campaña empieza con el aceite de oliva a la mitad de precio que en 2024, pero el doble que en 2021
- Karmele Marchante reaparece para destrozar a Rodríguez Menéndez tras su muerte: 'Se ha ido al infierno una rata