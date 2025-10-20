Caen en Reus dos bandas especializadas en suplantar a bancos y sacar dinero de cuentas tras robar carteras

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado dos bandas criminales que operaban en Reus pero que no tenían relación alguna más allá de que se dedicaban a las estafas bancarias en la misma ciudad. Entre el 8 y el 15 de octubre detuvieron a cinco personas de entre 21 y 49 años por cometer estos fraudes, la mayoría informáticos, y pertenecer a grupo criminal.

El primer caso, por el que se detuvieron a tres personas, se trata de una banda especializada en vishing o phishing de voz, un método de ciberestafa en el que los sospechosos llaman a las víctimas para que les proporcionen mediante engaños información confidencial como credenciales de inicio de sesión, números de tarjetas de crédito o datos bancarios entre otros.

La investigación comenzó en marzo pasado tras una denuncia de una víctima que explicó que los sospechosos disponían de sus datos, después de que lo llamaran haciéndose pasar por su banco y le dijeran que habían detectado un posible movimiento sospechoso en su cuenta. Por eso le pidieron que realizara dos transferencias con la excusa de que su dinero estaría más seguro en otros depósitos bancarios. Con este método cometieron 12 ciberestafas con 25 víctimas por toda España.

A medida que los Mossos estrechaban el círculo sobre los acusados detectaban nuevas estafas y sus integrantes variaban en la forma de actuar para dificultar su identificación. Una de las estrategias era utilizar un elevado número de líneas telefónicas y asociar sus números a determinadas víctimas. En paralelo, también disponían de una gran cantidad de cuentas bancarias para transferir los importes obtenidos y entorpecer su seguimiento. Además, una vez conseguían las sumas de dinero, las traspasaban a tarjetas de reembolso de servicios financieros alternativos, a fin de borrar su rastro o poder efectuar compras directamente. También se detectaron transferencias a entidades financieras de Malta y Lituania.

Este grupo utilizaba numerosas personas para la creación de las cuentas bancarias que hacían de puente para las posteriores transferencias del dinero obtenido ilícitamente. También se encargaban de la compra de las tarjetas cashback de carga para poder recuperar posteriormente los importes que traspasaban. En este sentido, se calcula que alcanzaron más de 40.000 euros. Uno de los tres detenidos en Reus, de 45 años, era el responsable de la banda, que tenía roles muy definidos.

El líder contaba con antecedentes policiales por estafa, como seis en Martorell, con las que consiguió 11.000 euros. Al detenerlo se le intervinieron tres teléfonos móviles y un ordenador portátil que usaba para los fraudes. Los Mossos no descartan más detenciones relacionadas con este grupo criminal.

Ladrones de tarjetas

A finales de setiembre y con pocos días de diferencia, tres personas denunciaron en Reus que habían hecho movimientos bancarios en sus cuentas sin su permiso, además de sacar dinero del cajero o hacer compras en comercios y por internet. El importe total de la estafa era de 13.600 euros.

Los Mossos de Reus detuvieron la semana pasada dos hombres de 29 y 49 años por hacer estas extracciones bancarias y los fraudes electrónicos. Los sospechosos se repartían también las funciones desde el momento de elegir a la víctima, seguirla y sustraerle la cartera haciendo uso de alguna técnica de distracción. A partir de ahí es cuando conseguían sacar dinero en cajeros, efectuar transferencias a cuentas de Rumanía o de otras personas implicadas.

También compraban en todo tipo de establecimientos y comercio electrónico. Los Mossos remarcan que actuaban en Tarragona y en algunos puntos de las comarcas de Girona. Los agentes no descartan más detenciones.