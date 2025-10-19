Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seísmos

Un terremoto de magnitud 3.4 entre Tenerife y Gran Canaria es sentido por la población

Tenerife

Tenerife

EFE

Santa Cruz de Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un terremoto de magnitud 3.4 mbLg entre Tenerife y Gran Canaria fue sentido por la población en zonas de La Orotava, La Laguna y Los Realejos en la tarde de este sábado.

En concreto, este terremoto fue registrado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) a las 20.17 horas a 29 kilómetros de profundidad, un poco más alejado de los localizados en la serie sísmica que desde el pasado jueves se está registrando frente a la costa de Fasnia.

Una serie que hasta la mañana de ayer sábado había registrado 40 terremotos de baja intensidad y que en las últimas horas ha sumado 12 nuevos temblores.

El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, explicó a EFE que estos son "eventos volcanotectónicos", a diferencia de los de largo periodo que suelen estar relacionados con fluidos, como algunos de los registrados bajo El Teide.

También, que este evento frente a la costa de Fasnia "no es preocupante" ni implica una intrusión magmática en el subsuelo de Tenerife, pese a lo cual "habrá que ver cómo evoluciona y si va a más".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El empresario venezolano que fue detenido en Londres alega que le atribuyen delitos que ya archivó la justicia bolivariana
  2. La viuda de Isak Andic reclama a los hijos del fundador de Mango más dinero de la herencia
  3. La nueva campaña empieza con el aceite de oliva a la mitad de precio que en 2024, pero el doble que en 2021
  4. El tranquilo pueblo a tan solo 15 minutos de Santa Coloma de Gramenet: espectacular
  5. Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025: 'Hay demasiados escritores educados, el arte tiene que tener cierto afán de provocación
  6. Gonzalo Bernardos, economista, firme sobre el futuro de la vivienda: 'Vamos a ver a la gente viviendo en rulotes
  7. Claudia Goldin (Premio Nobel de Economía): 'Reducir la jornada laboral por ley no garantiza más igualdad
  8. Barcelona estrena un nuevo parque en torno a la masía de la Torre del Fang

Denuncian a tres jóvenes de Sanaüja (Lleida) por agredir a un vecino del municipio que requirió ingreso hospitalario

Denuncian a tres jóvenes de Sanaüja (Lleida) por agredir a un vecino del municipio que requirió ingreso hospitalario

Nuevas acusaciones elevan la presión para que el rey Carlos III retire a Andrés el título de príncipe

Nuevas acusaciones elevan la presión para que el rey Carlos III retire a Andrés el título de príncipe

Messi celebra el Botín de Oro de la MLS con un triplete

Messi celebra el Botín de Oro de la MLS con un triplete

"Si los líderes de extrema derecha se encargaran de la gestión como es debido, cambiarían su discurso"

"Si los líderes de extrema derecha se encargaran de la gestión como es debido, cambiarían su discurso"

Un terremoto de magnitud 3.4 entre Tenerife y Gran Canaria es sentido por la población

Un terremoto de magnitud 3.4 entre Tenerife y Gran Canaria es sentido por la población

Arrancan este domingo los viajes de la nueva temporada del Imserso, con tarifa de 50 euros y mascotas

Arrancan este domingo los viajes de la nueva temporada del Imserso, con tarifa de 50 euros y mascotas

Barcelona ya ha ejecutado el 88% de los fondos europeos Next Generation

Barcelona ya ha ejecutado el 88% de los fondos europeos Next Generation

Declaraciones de la gerente municipal del Ajuntament de Barcelona sobre los fondos Next Generation

Declaraciones de la gerente municipal del Ajuntament de Barcelona sobre los fondos Next Generation