Ahogamientos
Mueren dos bañistas en playas de Guardamar del Segura (Alicante) y Oropesa (Castellón)
Los servicios médicos han realizado reanimaciones cardiopulmonares avanzadas y otras técnicas de soporte vital, pero no ha habido respuesta
EFE
Dos bañistas han muerto este domingo en playas de Guardamar del Segura (Alicante) y Oropesa del Mar (Castellón), según han informado fuentes sanitarias.
Uno de los fallecimientos, de un hombre del que no se ha facilitado la edad, ha ocurrido en la playa Les Roquetes de Guardamar del Segura, en Alicante, adonde se ha desplazado una unidad sanitaria tras recibir el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) a las 14:02 horas el aviso de que habían sacado del agua a un hombre que estaba inconsciente.
Los servicios médicos le han realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital, sin que haya habido respuesta, y han confirmado el fallecimiento.
Tres horas más tarde, a las 17:14 horas, en la cala Oropesa la Vella de Oropesa del Mar, en Castellón, se ha alertado al CICU de que habían sacado del agua a un hombre y estaba inconsciente.
Los servicios médicos de una unidad de SAMU han realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital, pero no ha habido respuesta y han confirmado la muerte de de la víctima, de 50 años.
- El empresario venezolano que fue detenido en Londres alega que le atribuyen delitos que ya archivó la justicia bolivariana
- La viuda de Isak Andic reclama a los hijos del fundador de Mango más dinero de la herencia
- La nueva campaña empieza con el aceite de oliva a la mitad de precio que en 2024, pero el doble que en 2021
- El tranquilo pueblo a tan solo 15 minutos de Santa Coloma de Gramenet: espectacular
- Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025: 'Hay demasiados escritores educados, el arte tiene que tener cierto afán de provocación
- Gonzalo Bernardos, economista, firme sobre el futuro de la vivienda: 'Vamos a ver a la gente viviendo en rulotes
- Tabla de las pensiones en 2026: importes actualizados según cada tipo de prestación
- Claudia Goldin (Premio Nobel de Economía): 'Reducir la jornada laboral por ley no garantiza más igualdad