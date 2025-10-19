Denuncian a tres jóvenes de Sanaüja (Lleida) por agredir a un vecino del municipio que requirió ingreso hospitalario

Los Mossos d'Esquadra han denunciado penalmente por delitos de lesiones a tres jóvenes del municipio de Sanaüja (Segarra), según ha publicado el diario Segre y ha confirmado la ACN. Los jóvenes supuestamente agredieron a un vecino del municipio, que quedó inconsciente y requirió varios días de ingreso hospitalario, después de que este les recriminara una conducta incívica. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 6 de septiembre en el marco de la fiesta mayor de la localidad. Los Mossos d'Esquadra han remitido las diligencias al juzgado de Solsona.

La agresión tuvo lugar durante la madrugada de la fiesta mayor del municipio, cuando el vecino reprendió a los jóvenes por orinar en la vía pública. Los imputados dieron patadas y golpes a la víctima, le fracturaron la mandíbula y la dejaron inconsciente. Una persona encontró al hombre y alertó al 112. Los tres agresores fueron identificados gracias a las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del lugar donde se produjo la agresión.