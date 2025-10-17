Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

La Ertzaintza investiga como violencia machista el homicidio de una mujer en Guipúzcoa

El Gobierno Vasco apunta al crimen machista en el homicidio ocurrido este miércoles en Zarautz, pese a que en un primer momento fuentes de la policía autonómica aseguraron que no había existido una relación afectiva entre el acusado y la víctima

Una concentración en Zarautz para recordar a la víctima del crimen.

Una concentración en Zarautz para recordar a la víctima del crimen. / EFE

EFE

San Sebastián
La Ertzaintza investiga como un caso de violencia machistael homicidio de una mujer en Zarautz (Guipúzcoa).

El Departamento vasco de Seguridad recibió el miércoles por la noche el aviso de la muerte de esta mujer, de 53 años y nacionalidad española, en la localidad costera de Zarautz.

Tras esta notificación, inició una investigación que llevó a la Ertzaintza a detener por un presunto delito de homicidio a un hombre de 47 años.

Aunque en un primer momento fuentes de la Ertzaintza aseguraron que el arrestado y su víctima carecían de una relación afectiva, este viernes el Departamento de Seguridad ha precisado que el caso se investiga como un hecho en el ámbito de la violencia machista.

