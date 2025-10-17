Diez detenidos en Tenerife y Barcelona por 'ciberestafar' más de un millón de euros a 155 víctimas en toda España

La Policía Nacional han detenido a ocho hombres y dos mujeres entre 19 y 31 años acusados de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública. El juzgado ordenó el ingreso en prisión para cinco de ellos. La operación se realizó en Santa Cruz de Tenerife y Barcelona. La investigación, que aún se mantiene abierta, se inició el pasado mes de abril tras una denuncia presentada en la capital tinerfeña por una víctima que fue estafada mediante técnicas del hijo en apuros, smishing y vishing a través de mensajería instantánea.

A partir de ahí, los agentes lograron destapar una red altamente estructurada con ramificaciones nacionales y un número creciente de víctimas. Hasta la fecha, se ha identificado a más de 155 víctimas y se ha podido cuantificar el fraude por encima de 1.100.000 euros, solo en los casos denunciados ante la Policía Nacional. No se descarta que esta cifra aumente a medida que avancen las diligencias.

Los detenidos actuaban utilizando identidades falsas, líneas telefónicas asociadas a terminales intervenidos y cuentas bancarias de terceros, denominadas “mulas financieras”, para el movimiento y blanqueo del dinero defraudado. Se han intervenido un total de 28 teléfonos móviles y más de 150 líneas de comunicación, así como dispositivos encriptados, ordenadores, armas, dinero en efectivo, sustancias estupefacientes, tarjetas bancarias y criptomonedas.

La fase operativa se ha llevado a cabo en los últimos días con la entrada y registro en un total de diez inmuebles, cuatro en Cerdanyola y seis en Sabadell, incluyendo domicilios y locales comerciales, así como la intervención de múltiples efectos relacionados con la actividad delictiva.

Los primeros análisis realizados sobre el material intervenido han revelado la existencia de paneles con datos bancarios de miles de personas, lo que apunta a una base de datos con víctimas potenciales aún no identificadas. También se han encontrado direcciones de monederos de criptomonedas, utilizadas presuntamente para dificultar el rastro del dinero defraudado.