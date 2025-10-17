Sucesos
Cae en l'Hospitalet una banda de ladrones que asaltó nueve viviendas en un mes por toda Catalunya
Los sospechosos usaban vehículos de alquiler a nombre de terceros para desplazarse a casas aisladas y robar joyas, relojes y dispositivos electrónicos
Cae una banda de ladronas especializada en asaltos a viviendas que consiguieron 142.000 euros en cinco robos en dos semanas
Los Mossos d'Esquadra detuvieron a dos sospechosos, de 24 y 27 años e imputaron a otro hombre, de 27 años que estaba en prisión por otros temas, por su presunta relación con el robo de nueve viviendas en varios puntos de Catalunya entre el 23 de agosto y el 25 de septiembre. Los investigadores remarcan que formaban parte de una banda que asaltaba casas aisladas y también sustrajo por la fuerza dos coches.
La investigación comenzó tras un robo en una casa de Sant Vicenç de Castellet (Bages) en la que los ladrones se llevaron objetos de valor, como joyas o dispositivos electrónicos, dinero y un vehículo. Los agentes determinaron que se trataba de un grupo criminal que residía en l'Hospitalet de Llobregat y estaba especializado en robos con fuerza en casas aisladas de todo el territorio.
Los integrantes del grupo solían utilizar vehículos de alquiler a nombre de terceras personas para evitar ser detectados y se caracterizaban por la rapidez al desplazarse a diferentes puntos de Catalunya para cometer los robos y regresar rápidamente hacia Hospitalet donde gran parte del grupo vivía, según los Mossos.
De esta forma, los agentes los relacionaron con ocho robos más en viviendas de: Castelldefels (Baix Llobregat), Castellbell (Baix Camp), Barcelona (Barcelonès), Matadepera (Vallès Occidental), Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), Empuriabrava (Alt Empordà), Vallmoll (Alt Camp) y Bigues i Riells (Vallès Oriental).
Este último robo se produjo en la tarde del 25 de septiembre y poco después los Mossos de la Región Policial Central interceptaron a dos de los miembros de la banda que acababan de aparcar el coche cerca del domicilio que tenían en Hospitalet de Llobregat. En el momento de la detención se les intervino joyas, relojes y ropa de varias marcas además de guantes de trabajo y destornilladores. Esa misma tarde se hizo la entrada y registro en el domicilio de los investigados donde también se requisaron más relojes, ropa y dispositivos electrónicos.
Los dos sospechosos pasaron a disposición judicial en el juzgado de l’Hospitalet de Llobregat acusados de los delitos de robo con fuerza, pertenecer a grupo criminal y, a uno de ellos, conducir sin haber obtenido nunca el permiso. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.
