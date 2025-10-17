Cae una banda que estableció una nueva ruta para introducir cocaína por el puerto de Barcelona con escala en Turquía

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que, presuntamente, pretendía introducir cocaína en "cantidades de notoria importancia" en España mediante el uso de contenedores marítimos. La investigación ha permitido descubrir una nueva ruta desconocida hasta el momento, que la red criminal utilizaba para el transporte de la droga desde Ecuador hasta el puerto de Barcelona, con escala intermedia en Turquía para ocultar el verdadero origen de la carga.

Durante la operación se han intervenido 89 kilogramos de cocaína, así como una catana, un machete, dos turismos, diez terminales de telefonía, una baliza y un detector de balizas, y se ha procedido a la detención en Madrid de tres personas presuntamente implicadas en la red criminal.

Según la Policía la banda de narcotraficantes planeaba introducir un importante alijo de cocaína desde Ecuador con un método para reducir el perfil de riesgo de sus contenedores, realizando una escala intermedia en Turquía. De esta forma trataban de ocultar el verdadero origen de la carga entre los miles de contenedores que, a diario, llegan a los puertos españoles procedentes de Sudamérica.

Gracias a la colaboración con los servicios aduaneros turcos, se logró localizar un contenedor sospechoso con destino final el Puerto de Barcelona, tal y como investigaba el Juzgado de Instrucción número 10 de Arganda del Rey. Los agentes identificaron el entramado de naves industriales que la organización utilizaba en territorio nacional con el objetivo de ocultar el verdadero destino del contenedor.

Los miembros de la red incluso proporcionaron una dirección falsa al camionero encargado de retirar el contenedor del puerto, y nunca dejaban las naves vacías, manteniendo siempre personas en su interior para detectar posibles vigilancias o controles policiales.

La investigación finalizó con la detención de tres personas y el registro de cuatro inmuebles en Madrid, dos en Arganda del Rey y dos en Rivas Vaciamadrid, donde se intervinieron 89 kilos de cocaína así como una catana, un machete, dos turismos, diez terminales de telefonía, una baliza y un detector de balizas.