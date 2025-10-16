Cae un clan familiar que robaba a personas mayores con el método del abrazo

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Rumanía y Europol, han desarticulado una organización itinerante dedicada a robos con violencia y hurtos a personas mayores mediante el método del "abrazo afectuoso". Hay 12 detenidos que han ingresado en prisión. Se han realizado 25 registros durante el operativo, de los cuales dos en España y 23 en Rumanía. Como resultado de estas actuaciones, se han intervenido más de 22.900 euros, 7.150 leus de Rumanía, 1.850 libras, 26 relojes de alta gama y se han bloqueado varios inmuebles y vehículos. Los objetos que robaban tenían como destino final Rumanía, donde se enviaban ocultos en electrodomésticos.

La investigación, dirigida por el juzgado de instrucción 32 de Madrid y tutelada por la fiscalía contra el crimen organizado de Madrid, se inició a principios de 2024, después de detectar un clan familiar en Madrid que podría dedicarse al hurto de joyas y relojes de alta gama mediante este método. Las primeras investigaciones permitieron establecer que el clan residía en Madrid, pero desarrollaba su actividad delictiva por todo el territorio español, centrándose en los últimos meses en las provincias de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Alicante, Granada y Murcia.

Los implicados seleccionaban como centro de operaciones zonas alejadas en entornos rurales, donde alquilaban viviendas de seguridad desde donde distribuían los equipos a cientos de kilómetros para la búsqueda de víctimas potenciales.

Actuaban en pareja, formadas por un hombre y una mujer. El hombre conducía un vehículo con el que se acercaban a las víctimas. La mujer iniciaba una conversación con la víctima y, mientras le hacía caricias y abrazos, le quitaba joyas o relojes. Paralelamente, el hombre preparaba la huida. Las investigaciones y vigilancias de los agentes determinaron que, con este modus operandi, habían cometido 45 delitos contra el patrimonio.

Relojes y joyas ocultos en electrodomésticos hacia Rumanía

Los objetos robados los enviaban mediante paquetería a Rumanía a través de diversas empresas, ocultándolos en electrodomésticos. En Rumanía, eran recibidos por los patriarcas y líderes de los clanes, quienes llevaban un alto nivel de vida, con un gran número de propiedades y vehículos de alta gama.

Durante la investigación se constituyó un equipo conjunto de investigación entre las autoridades fiscales y judiciales de España y Rumanía. En este marco, se emitieron varias órdenes europeas de investigación en Italia.

Una vez identificados los integrantes de la organización, se llevó a cabo un dispositivo policial simultáneo. Se realizó el 4 de septiembre y se registraron 25 domicilios —dos en Madrid y 23 en Rumanía—. El resultado fue la incautación de 26 relojes de lujo, numerosas joyas de oro, más de 22.900 euros, 1.850 libras, 7.150 leus de Rumanía y siete vehículos intervenidos. Además, se bloquearon 12 inmuebles y siete vehículos valorados en más de 190.000 euros. A los doce detenidos se les acusa de delitos de pertenencia a organización criminal y 45 delitos contra el patrimonio.