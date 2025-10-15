Grave intoxicación: hospitalizado por beber café con detergente en una pulpería

Seis personas fueron trasladadas al Hospital Lucus Augusti (HULA) tras intoxicarse con un café contaminado con detergente durante las fiestas de San Froilán, en Lugo.

Los hechos, tal y como ha adelantado 'El Progreso' y ha confirmado Europa Press, sucedieron el viernes por la noche en una pulpería de la Rolda das Fontiñas.

El incidente causó irritaciones de garganta en los afectados, que formaban parte de un grupo de treinta comensales que disfrutaba de una cena en las fiestas de San Froilán.

Seis afectados

Las seis personas afectadas fueron trasladadas al HULA para realizarles distintas pruebas médicas y este martes tres habían sido dados de alta y los otros tres seguían ingresados.

Fuentes de la Consellería de Sanidade avanzaron que la Dirección Xeral de Saúde Pública iniciaba acciones de inspección de seguridad alimentaria.