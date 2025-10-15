Un hombre mata a su pareja atropellándola varias veces con su coche en Badajoz

Una mujer de 46 años ha muerto en la noche de este martes en la localidad de La Codosera, en Badajoz, atropellada por el coche que conducía su pareja, un hombre de 43 años. El suceso tuvo lugar alrededor de las once de la noche, en las inmediaciones de la vivienda de ambos, en la zona conocida como la Quinta del café.

Según han explicado varios vecinos presentes en el lugar, el hombre habría intentado embestir al hermano de la víctima durante una discusión familiar, pero acabó arrollando a la mujer, quien quedó gravemente herida en el suelo. Los vecinos salieron de inmediato al escuchar los gritos y trataron de socorrerla, aunque ya nada pudieron hacer por salvarle la vida.

Una vecina ha contado que el conductor abandonó el lugar sin ser consciente de que había causado la muerte de su mujer, mientras el cuñado intentaba detener el vehículo lanzando ladrillos contra el parabrisas para evitar el atropello. El incidente ocurrió apenas a unos metros de la casa donde residía la pareja.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del suceso y determinar si se trata de un accidente imprudente o de un nuevo caso de violencia de género. El hombre fue detenido poco después y se encuentra bajo custodia a la espera de declarar ante el juzgado de instrucción correspondiente.

El trágico suceso ha causado una profunda conmoción en La Codosera, una pequeña localidad de poco más de 2.000 habitantes, donde vecinos y familiares describen a la pareja como "normal" y "de toda la vida del pueblo".