Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caso abierto

Novedades en el caso del padre de Lamine Yamal

Detalles inéditos del ataque a Mounir Nasraoui: un testigo narra lo ocurrido el 14 de agosto de 2024

Tres detenidos por intentar matar con un cuchillo al padre de Lamine Yamal tras una pelea en Mataró

El padre de Lamine Yamal muestra las heridas del apuñalamiento

Mounir Nasraoui explica als agents l’incident previ a l’agressió que va patir al barri de Rocafonda. | EFE

Mounir Nasraoui explica als agents l’incident previ a l’agressió que va patir al barri de Rocafonda. | EFE

Mariona Carol Roc

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Mounir Nasraoui, de 39 años y padre del futbolista Lamine Yamal, sufrió el pasado 14 de agosto de 2024 una brutal agresión con arma blanca en el barrio de Rocafonda en Mataró.

El ataque le causó tres puñaladas con riesgo vital, según determinó el informe forense del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Can Ruti) de Badalona, donde permaneció ingresado varios días en la unidad de cuidados intensivos.

De víctima a investigado

Un año después de los hechos, Nasraoui ha declarado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Mataró, pero no como víctima, sino como investigado, tras una petición de la defensa del presunto agresor.

El acusado, que sostiene haber actuado por error y en defensa propia, ha asegurado que se vio acorralado tras recibir un puñetazo que le fracturó el tabique nasal. Nasraoui, por su parte, ha declarado que solo defendía ante una agresión múltiple: “Los únicos manotazos que di fueron para protegerme”, afirmó a preguntas de su abogado, Ramon Muns Tubau.

El origen del conflicto

El sumario judicial revela que todo comenzó horas antes del apuñalamiento, en un incidente aparentemente menor. A las tres de la tarde de aquel 14 de agosto, Nasraoui caminaba por la calle Franck Marshal, cuando desde un tercer piso un niño le arrojó agua. La broma desembocó en una acalorada discusión con el padre, el tío y el abuelo del menor.

En el enfrentamiento, Nasraoui sufrió un arañazo en el cuello y la Policía Local de Mataró intervino rápidamente, ya que se encontraba cerca del lugar donde se producía el conflicto.

Las imágenes, grabadas por vecinos, se difundieron por redes sociales y muestran al padre de Lamine Yamal discutiendo con los agentes y expresando su deseo de denunciar lo ocurrido.

El vídeo de un vecino muestra al padre de Yamal con la policía antes de ser apuñalado

El vídeo de un vecino muestra al padre de Yamal con la policía antes de ser apuñalado

EFE

La emboscada en el aparcamiento

Seis horas después del primer altercado, Nasraoui regresó al barrio acompañado por dos amigos. Según la investigación de los Mossos d’Esquadra de Mataró, cuatro personas -dos hermanos, su padre y un amigo- lo esperaban en el estacionamiento del campo de fútbol de Rocafonda.

El testigo clave del caso, un hombre sin relación con las partes y que vive en un coche en la zona, relató: “Mounir corrió, y el del cuchillo fue detrás de él y le pinchó dos o tres veces en el pecho y el costado.”

Los demás testigos confirmaron la misma versión. Uno de ellos declaró: “Le querían matar. Empezó a dar como si fuera un animal. Iba a matarlo.” Otro añadió que vio cómo uno de los hermanos, identificado como Adrián, salió corriendo con el cuchillo y apuñaló directamente a Nasraoui.

Declaraciones coincidentes y detenciones

Las declaraciones de los cuatro testigos presenciales se tomaron la misma noche de los hechos, de forma separada para evitar que sus versiones se contaminasen.

Los cuatro presuntos agresores fueron detenidos y el supuesto autor material de las puñaladas ingresó inicialmente en prisión preventiva.

Sin embargo, en diciembre de 2024 fue puesto en libertad con cargos, tras presentar nuevas diligencias y declarar que actuó en defensa propia.

Un proceso judicial abierto

El caso sigue bajo instrucción judicial, con versiones contrapuestas entre las partes. Por un lado, Nasraoui mantiene que fue víctima de una emboscada; por otro, los agresores insisten en que fueron ellos los atacados.

Noticias relacionadas y más

La justicia deberá determinar ahora si el violento enfrentamiento de Rocafonda fue un intento de homicidio o una pelea que se descontroló.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El BBVA lanza guiños a parte de la cúpula del Sabadell para suavizar su posible desembarco en la entidad
  2. Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos
  3. Barcelona buena y barata: El Celler del Vermut, pulpo, zorza y morriña
  4. ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
  5. Muere la hermana de Sonia Monroy solo cuatro días después de llegar de Honduras: 'Estoy pasando el peor momento de mi vida
  6. ¿La huelga del 15 de octubre por Palestina sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos
  7. Solo el 1,1% del capital del Sabadell en manos de clientes accionistas acepta la opa y complica al BBVA superar el 50%
  8. Jane Smiley, escritora: 'En Estados Unidos nunca habíamos elegido a un criminal como presidente

"Un error histórico": expertos alertan de que la reforma del RETA ha acabado en una fuerte subida de cuotas para los autónomos

"Un error histórico": expertos alertan de que la reforma del RETA ha acabado en una fuerte subida de cuotas para los autónomos

DIRECTO GAZA | Ejército israelí mata a ocho gazatís este martes pese al alto el fuego

DIRECTO GAZA | Ejército israelí mata a ocho gazatís este martes pese al alto el fuego

Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh 18 años después y el guitarrista Pablo Benegas deja el grupo

Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh 18 años después y el guitarrista Pablo Benegas deja el grupo

Confinados vecinos de la c/Natzaret de L'H por una fuga de gas

Confinados vecinos de la c/Natzaret de L'H por una fuga de gas

Emergencia por una fuga de gas en L’Hospitalet: confinados los vecinos cerca del Gran Via 2

Emergencia por una fuga de gas en L’Hospitalet: confinados los vecinos cerca del Gran Via 2

Aterriza en Amazon este cepillo rebajado que deja todos los cristales de tu casa como nuevos (y está rebajado)

Aterriza en Amazon este cepillo rebajado que deja todos los cristales de tu casa como nuevos (y está rebajado)

El Govern destinará más de 27 millones de euros en cinco años a arreglar los barrancos de las Terres de l'Ebre

El Govern destinará más de 27 millones de euros en cinco años a arreglar los barrancos de las Terres de l'Ebre

Novedades en el caso del padre de Lamine Yamal

Novedades en el caso del padre de Lamine Yamal