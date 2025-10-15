Novedades en el caso del padre de Lamine Yamal

Mounir Nasraoui, de 39 años y padre del futbolista Lamine Yamal, sufrió el pasado 14 de agosto de 2024 una brutal agresión con arma blanca en el barrio de Rocafonda en Mataró.

El ataque le causó tres puñaladas con riesgo vital, según determinó el informe forense del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Can Ruti) de Badalona, donde permaneció ingresado varios días en la unidad de cuidados intensivos.

De víctima a investigado

Un año después de los hechos, Nasraoui ha declarado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Mataró, pero no como víctima, sino como investigado, tras una petición de la defensa del presunto agresor.

El acusado, que sostiene haber actuado por error y en defensa propia, ha asegurado que se vio acorralado tras recibir un puñetazo que le fracturó el tabique nasal. Nasraoui, por su parte, ha declarado que solo defendía ante una agresión múltiple: “Los únicos manotazos que di fueron para protegerme”, afirmó a preguntas de su abogado, Ramon Muns Tubau.

El origen del conflicto

El sumario judicial revela que todo comenzó horas antes del apuñalamiento, en un incidente aparentemente menor. A las tres de la tarde de aquel 14 de agosto, Nasraoui caminaba por la calle Franck Marshal, cuando desde un tercer piso un niño le arrojó agua. La broma desembocó en una acalorada discusión con el padre, el tío y el abuelo del menor.

En el enfrentamiento, Nasraoui sufrió un arañazo en el cuello y la Policía Local de Mataró intervino rápidamente, ya que se encontraba cerca del lugar donde se producía el conflicto.

Las imágenes, grabadas por vecinos, se difundieron por redes sociales y muestran al padre de Lamine Yamal discutiendo con los agentes y expresando su deseo de denunciar lo ocurrido.

EFE

La emboscada en el aparcamiento

Seis horas después del primer altercado, Nasraoui regresó al barrio acompañado por dos amigos. Según la investigación de los Mossos d’Esquadra de Mataró, cuatro personas -dos hermanos, su padre y un amigo- lo esperaban en el estacionamiento del campo de fútbol de Rocafonda.

El testigo clave del caso, un hombre sin relación con las partes y que vive en un coche en la zona, relató: “Mounir corrió, y el del cuchillo fue detrás de él y le pinchó dos o tres veces en el pecho y el costado.”

Los demás testigos confirmaron la misma versión. Uno de ellos declaró: “Le querían matar. Empezó a dar como si fuera un animal. Iba a matarlo.” Otro añadió que vio cómo uno de los hermanos, identificado como Adrián, salió corriendo con el cuchillo y apuñaló directamente a Nasraoui.

Declaraciones coincidentes y detenciones

Las declaraciones de los cuatro testigos presenciales se tomaron la misma noche de los hechos, de forma separada para evitar que sus versiones se contaminasen.

Los cuatro presuntos agresores fueron detenidos y el supuesto autor material de las puñaladas ingresó inicialmente en prisión preventiva.

Sin embargo, en diciembre de 2024 fue puesto en libertad con cargos, tras presentar nuevas diligencias y declarar que actuó en defensa propia.

Un proceso judicial abierto

El caso sigue bajo instrucción judicial, con versiones contrapuestas entre las partes. Por un lado, Nasraoui mantiene que fue víctima de una emboscada; por otro, los agresores insisten en que fueron ellos los atacados.

La justicia deberá determinar ahora si el violento enfrentamiento de Rocafonda fue un intento de homicidio o una pelea que se descontroló.