Caso abierto
Novedades en el caso del padre de Lamine Yamal
Detalles inéditos del ataque a Mounir Nasraoui: un testigo narra lo ocurrido el 14 de agosto de 2024
Tres detenidos por intentar matar con un cuchillo al padre de Lamine Yamal tras una pelea en Mataró
El padre de Lamine Yamal muestra las heridas del apuñalamiento
Mariona Carol Roc
Mounir Nasraoui, de 39 años y padre del futbolista Lamine Yamal, sufrió el pasado 14 de agosto de 2024 una brutal agresión con arma blanca en el barrio de Rocafonda en Mataró.
El ataque le causó tres puñaladas con riesgo vital, según determinó el informe forense del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Can Ruti) de Badalona, donde permaneció ingresado varios días en la unidad de cuidados intensivos.
De víctima a investigado
Un año después de los hechos, Nasraoui ha declarado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Mataró, pero no como víctima, sino como investigado, tras una petición de la defensa del presunto agresor.
El acusado, que sostiene haber actuado por error y en defensa propia, ha asegurado que se vio acorralado tras recibir un puñetazo que le fracturó el tabique nasal. Nasraoui, por su parte, ha declarado que solo defendía ante una agresión múltiple: “Los únicos manotazos que di fueron para protegerme”, afirmó a preguntas de su abogado, Ramon Muns Tubau.
El origen del conflicto
El sumario judicial revela que todo comenzó horas antes del apuñalamiento, en un incidente aparentemente menor. A las tres de la tarde de aquel 14 de agosto, Nasraoui caminaba por la calle Franck Marshal, cuando desde un tercer piso un niño le arrojó agua. La broma desembocó en una acalorada discusión con el padre, el tío y el abuelo del menor.
En el enfrentamiento, Nasraoui sufrió un arañazo en el cuello y la Policía Local de Mataró intervino rápidamente, ya que se encontraba cerca del lugar donde se producía el conflicto.
Las imágenes, grabadas por vecinos, se difundieron por redes sociales y muestran al padre de Lamine Yamal discutiendo con los agentes y expresando su deseo de denunciar lo ocurrido.
La emboscada en el aparcamiento
Seis horas después del primer altercado, Nasraoui regresó al barrio acompañado por dos amigos. Según la investigación de los Mossos d’Esquadra de Mataró, cuatro personas -dos hermanos, su padre y un amigo- lo esperaban en el estacionamiento del campo de fútbol de Rocafonda.
El testigo clave del caso, un hombre sin relación con las partes y que vive en un coche en la zona, relató: “Mounir corrió, y el del cuchillo fue detrás de él y le pinchó dos o tres veces en el pecho y el costado.”
Los demás testigos confirmaron la misma versión. Uno de ellos declaró: “Le querían matar. Empezó a dar como si fuera un animal. Iba a matarlo.” Otro añadió que vio cómo uno de los hermanos, identificado como Adrián, salió corriendo con el cuchillo y apuñaló directamente a Nasraoui.
Declaraciones coincidentes y detenciones
Las declaraciones de los cuatro testigos presenciales se tomaron la misma noche de los hechos, de forma separada para evitar que sus versiones se contaminasen.
Los cuatro presuntos agresores fueron detenidos y el supuesto autor material de las puñaladas ingresó inicialmente en prisión preventiva.
Sin embargo, en diciembre de 2024 fue puesto en libertad con cargos, tras presentar nuevas diligencias y declarar que actuó en defensa propia.
Un proceso judicial abierto
El caso sigue bajo instrucción judicial, con versiones contrapuestas entre las partes. Por un lado, Nasraoui mantiene que fue víctima de una emboscada; por otro, los agresores insisten en que fueron ellos los atacados.
La justicia deberá determinar ahora si el violento enfrentamiento de Rocafonda fue un intento de homicidio o una pelea que se descontroló.
- El BBVA lanza guiños a parte de la cúpula del Sabadell para suavizar su posible desembarco en la entidad
- Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos
- Barcelona buena y barata: El Celler del Vermut, pulpo, zorza y morriña
- ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
- Muere la hermana de Sonia Monroy solo cuatro días después de llegar de Honduras: 'Estoy pasando el peor momento de mi vida
- ¿La huelga del 15 de octubre por Palestina sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos
- Solo el 1,1% del capital del Sabadell en manos de clientes accionistas acepta la opa y complica al BBVA superar el 50%
- Jane Smiley, escritora: 'En Estados Unidos nunca habíamos elegido a un criminal como presidente