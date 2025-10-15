Cae un sicario del clan Kavac después de que la policía siguiera a un compinche de Marsella a Málaga pasando por Barcelona

Para cazar a un delincuente de los más buscados a veces hay que tener paciencia y esperar a que salga de su escondite. Es lo que ocurrió con el que está considerado como el lugarteniente del clan montenegrino Kavac que se refugiaba en Málaga mientras en su país lo buscaban por asesinato y pertenecer a una organización criminal, delitos por los que le piden 40 años de cárcel. Agentes de la Policía Nacional lo detuvieron en Málaga hace unos días para ser entregado a las autoridades de Montenegro.

Desde 2021 el sospechoso estaba en busca y captura con una Orden Internacional de Detención. La policía montenegrina advirtió que podría estar en España con identidad falsa y la Policía lo detectó en Barcelona, pero no pudieron atraparlo.

Sin embargo, el pasado 10 de octubre, las autoridades de Montenegro informaron a los agentes españoles que una persona cercana al fugitivo se iba a desplazar desde Croacia hasta Marbella, existiendo la posibilidad de que se fuera a reunir con el prófugo en Francia o en España. Por eso se creó un dispositivo internacional con investigadores de Croacia, Montenegro, Francia y España.

Se detectó al compinche en Marsella y los agentes comprobaron como se desplazaba en taxi hasta Barcelona donde, tras pasar la noche, continuó su viaje en el mismo transporte hasta Málaga. Tras llegar a la ciudad andaluza los agentes pudieron observar que se reunía con el fugitivo y, tras varias comprobaciones, lo detuvieron.

Dentro del clan Kavac el sospechoso era la 'mano derecha' del líder, según las autoridades de Montenegro, y tenía roles como facilitador de logística y de ocultación de pruebas y cadáveres. Según la justicia de su país está implicado en el asesinato del integrante de una banda rival en la ciudad de Kotor al que, previamente a su ejecución, habrían torturado durante 24 horas.