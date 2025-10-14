Remedios Sánchez, la 'mataviejas' de Barcelona que Trapero detuvo en 2006

En julio de 2008 la Audiencia de Barcelona condenó a Remedios Sánchez, que entonces tenía 50 años, a 144 años y medio de cárcel por asesinar a tres ancianas en Barcelona, intentarlo con cinco más y cometer siete robos con violencia a mujeres mayores en menos de un mes, entre el 10 de junio y el 3 de julio de 2006. Pese a la alta pena de cárcel, el tribunal impuso que debía cumplir 25 años de tiempo efectivo, y que los beneficios penitenciarios, como los permisos, se tendrían en cuenta con la totalidad de la pena. Debe cumplir condena hasta 2031.

Siempre actuaba de la misma forma, se ganaba su confianza para acceder a su casa y allí las atacaba por sorpresa asfixiándolas con una pieza de ropa o un trapo. Luego robaba joyas y dinero que se gastaba en casas de juego. Precisamente la detuvieron en uno de estos locales del Eixample el actual director general de la Policía y entonces jefe de investigación de los Mossos, Josep Lluís Trapero, después de que su búsqueda fuese una prioridad para la policía catalana al estar considerada una asesina en serie.

Remedios Sánchez, conocida como “la asesina de ancianas”, durante el juicio celebrado en la sala del jurado Lluís Companys de la Audiencia de Barcelona, el 19 de junio de 2008. Fue acusada de estrangular a cuatro mujeres mayores entre junio y julio de 2006. / Albert Bertran

Decenas de Mossos la estuvieron buscando durante semanas en locales de apuestas y bingos de varios distritos de la ciudad después de que se consiguiese una imagen suya gracias a una amiga de la primera víctima mortal, quien se salvó por no querer abrirle la puerta a la sospechosa cuando acudió a visitarla tras el crimen.

El juzgado de vigilancia penitenciaria concedió el permiso tras recibir los informes de los servicios penitenciarios del centro que se mostraban a favor, ya que ayudaría a la reinserción de Remedios. En el juicio celebrado en la Audiencia de Barcelona la condenada alegó que la responsable de los tres crímenes y seis intentos en Barcelona fue una tal 'Mary' que tenía realquilada en su casa y que por eso los Mossos encontraron joyas de las víctimas en su vivienda.

Además, las víctimas supervivientes reconocieron sin ningún tipo de duda a la sospechosa. Remedios las atacaba con "especial violencia" según la sentencia aprovechando que las personas mayores le facilitaban el acceso a su vivienda y eran incapaces de defenderse. Había trabajado en un bar próximo a la comisaría de Policía de la calle Balmes como cocinera y se gastaba el botín en locales de juego.

Encarcelada en Teixeiro

Remedios hace más de una década que está ingresada en la cárcel de Teixeiro y es allí dónde hace unos días la Policía Nacional la acusó de una nueva muerte, la de una vecina de la avenida de Monelos de A Coruña de 91 años que apareció muerta en su vivienda el 3 de octubre, según informa 'Faro de Vigo', diario del grupo Prensa Ibérica. En un principio se creyó que se trataba de una muerte natural pero la autopsia indicó indicios de criminalidad.

Varios testigos y las cámaras de seguridad próximas a la vivienda de la víctima apuntan a que Remedios Sánchez supuestamente está detrás de este crimen, según fuentes policiales, y ese día la sospechosa disfrutaba de un permiso penitenciario. El Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña mantiene el secreto de las actuaciones