Alertan de una estafa piramidal en grupos de WhatsApp que ofrecen inversiones en oro, petróleo o criptomonedas

Tienen nombres muy vinculados al sistema financiero como “Grupo de análisis MFS” o “Foro de sabiduría bursátil” y ofrecen a los usuarios aprender a hacer análisis sobre el mercado de acciones, oro, petróleo o criptomonedas de la mano de profesores que son expertos y con experiencia en inversiones. Además, te garantizan una supuesta formación gratuita tanto para principiantes como para personas con un nivel más avanzado y que sólo por registrarse prometen recompensas, puntos o regalos valorados de 160 euros.

Así funcionan grupos de WhatsApp fraudulentos detectados por la Agència de Ciberseguretat de Catalunya y que suelen ser masivos, con 200 participantes elegidos de forma aleatoria. Pese a presentarse como una formación gratis sobre criptomonedas, inversiones y mercado financiero su objetivo es estafar para robar datos y dineros a los usuarios.

Son grupos masivos, aunque se presentan como un canal o fórum exclusivo y la estafa consiste en ganarse la confianza de las víctimas para que hagan inversiones falsas o proporcionen datos personales y bancarios, que permita robar su dinero.

Según, la Agència de Ciberseguretat de Catalunya "las inversiones en mercados de valores, fondos de inversión o criptomonedas son utilizadas habitualmente por los ciberdelincuentes para estafar. Una de las técnicas más utilizadas es la de la clásica estafa piramidal, en la que el usuario comienza invirtiendo una cantidad inicial relativamente pequeña, que aparentemente crece muy rápido y genera confianza. Esto hace que a menudo las víctimas aporten cada vez más dinero y lo recomienden a otras personas".

Por eso, la entidad insta a desconfiar de mensajes "inesperados que prometen ganar dinero muy fácilmente. Nunca facilites datos personales, bancarios o claves de acceso y denuncia y bloquea el número o grupo sospechoso. Antes de invertir tu dinero, comprueba que la entidad o plataforma financiera que quieres utilizar conste en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Si has invertido ya dinero en una plataforma sospechosa que no figura en la CNMV, denúncialo a la policía".