Roba un reloj de 56.000 euros a un turista en Palma y la policía lo detiene al aterrizar en Barcelona

La Policía Nacional detuvo en el aeropuerto de Barcelona a un hombre de origen marroquí acusado de un delito de robo con violencia. El pasado miércoles el sospechoso presuntamente asaltó a un turista cerca de la plaza de la Reina de Palma de Mallorca y le arrancó con violencia un reloj valorado en más de 56.000 euros que llevaba en su muñeca derecha.

El turista explicó que iba con su pareja sobre las 23 horas del miércoles por esta plaza cuando un hombre "se abalanzó sorpresivamente sobre él, por la espalda, agarrándole la mano izquierda e intentó sustraerle el reloj". Ante su resistencia, el ladrón "comenzó a agredirle, lanzándole puñetazos en la zona dorsal y en la cara, alcanzándole el pómulo izquierdo por lo que cayó al suelo", según la policía.

La víctima declaró que el asaltante siguió pegándole patadas en el pecho y espalda. En un intento por retener a su agresor, el turista le agarró fuertemente por la ropa y logró arrancarle una mochila que llevaba. Sin embargo, el ladrón se zafó y huyó a la carrera con el reloj sustraído valorado en más de 56.000 euros.

Ante la Policía Nacional, la víctima interpuso la denuncia y dio una descripción del ladrón, además de entregar la mochila que le arrebató. Los agentes localizaron su teléfono móvil dentro y a partir de ahí supieron que el sospechoso iba a abandonar Palma en un vuelo dirección a Barcelona poco después del robo.

Cuando llegaron al aeropuerto de Palma, los agentes descubrieron que el sospechoso había embarcado en el vuelo con dirección a Barcelona, facturando equipaje de mano, de forma apresurada tras el robo. Por eso dedujeron que llevaba el robo robado encima.

Los agentes destinados en el aeropuerto de Barcelona se movilizaron para detener al sospechoso al llegar en el vuelo procedente de Palma. Cuando lo hicieron descubrieron que no llevaba el reloj encima, por lo que accedieron al interior del avión y registraron el asiento en el que se había sentado durante el vuelo.

Escondido en los bajos del asiento se localizó el reloj de lujo que ya ha sido devuelto a su dueño. Además, la policía descubrió entre las pertenencias del ladrón cinco gorras, supuestamente utilizadas, en diferentes asaltos para evitar ser identificado y un spray de defensa personal, presumiblemente para facilitar la huida en caso de resistencia. El sospechoso está acusado de un delito de robo con violencia.