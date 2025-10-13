Accidente
Muere un camionero tras volcar sobre una vía férrea en Salamanca y ser arrollado por un tren de mercancías
El personal sanitario confirmó la muerte del conductor, que se salió de la con su vehúculo A-62 a la altura de la localidad de Carrascal de Barregas, en un accidente que no dejó heridos en el tren
EFE
Un hombre de 54 años ha muerto este lunes de madrugada al salirse de la A-62 el camión que conducía, tras lo que el vehículo articulado quedó volcado en medio de una vía férrea y un tren de mercancías chocó contra él y descarriló, a la altura de Carrascal de Barregas (Salamanca).
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, el centro de emergencias recibió una llamada a las 3.02 horas mediante la que el comunicante informó de la salida de la vía del camión a la altura del kilómetro 252 de la A-62 en sentido Portugal.
El 112 recibió además el aviso de que posteriormente un tren de mercancías había colisionado con el camión y había descarrilado y que el conductor del camión se encontraba herido e inconsciente, mientras que en el tren no había heridos.
En el lugar del suceso, el personal sanitario confirmó la muerte del conductor del camión, por el que se movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de la Diputación, al Centro Coordinador de Emergencias, Adif y Emergencias Sanitarias.
- Una soltera de Barcelona acude a 'First Dates' y se queda sorprendida por los gustos de su cita: 'Me gusta la fiesta, los toros y cazar
- Encuesta elecciones generales España: El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP
- Asociaciones militares denuncian el uso 'propagandístico' del desfile y recuerdan la precariedad laboral en el Ejército
- Javi Olleros (Culler de Pau): «Dejas de lado la familia, los amigos, los hijos... Necesito devolver a quien le estuve quitando»
- Jane Smiley, escritora: 'En Estados Unidos nunca habíamos elegido a un criminal como presidente
- La dana deja inundaciones en Montsià (Tarragona) y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia
- Muere Diane Keaton, musa y actriz fetiche de Woody Allen
- Este es el destino 'estrella' del Imserso que aporta más plazas: el motor económico de la temporada baja