La Guardia Urbana libera a un perro en condiciones sanitarias deficientes en un local de la Verneda

El pasado sábado agentes de la Guardia Urbana del distrito de Sant Martí de Barcelona recibieron el aviso de que de un local del barrio de la Verneda salían muy malas olores. Una patrulla descubrió que dentro había un perro atado con una cadena en condiciones higiénicas y sanitarias muy deficientes.

Varios vecinos de la zona manifestaron a los agentes que llevaban días sin ver al ocupante del local y que el animal no era atendido ni salía a hacer sus necesidades. Ante esta situación, y para garantizar la salud y el bienestar del perro, la patrulla activó el servicio de Help Guau, que accedió al local y se hizo cargo del animal, trasladándolo al Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona.

Además, los agentes abrieron una investigación contra el propietario por un delito de maltrato animal, ya que el perro se encontraba en condiciones muy pésimas que afectaban a su salud.