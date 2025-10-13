Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

La Guardia Urbana libera a un perro en condiciones sanitarias deficientes en un local de la Verneda

Los agentes investigan al dueño por maltrato

La Guardia Urbana rescata a un perro en el Guinardó que vivía en condiciones "muy deficientes"

Imagen del perro rescatado por la Urbana en la Verneda

Imagen del perro rescatado por la Urbana en la Verneda / GUBBarcelona

Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El pasado sábado agentes de la Guardia Urbana del distrito de Sant Martí de Barcelona recibieron el aviso de que de un local del barrio de la Verneda salían muy malas olores. Una patrulla descubrió que dentro había un perro atado con una cadena en condiciones higiénicas y sanitarias muy deficientes.

Varios vecinos de la zona manifestaron a los agentes que llevaban días sin ver al ocupante del local y que el animal no era atendido ni salía a hacer sus necesidades. Ante esta situación, y para garantizar la salud y el bienestar del perro, la patrulla activó el servicio de Help Guau, que accedió al local y se hizo cargo del animal, trasladándolo al Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona.

Además, los agentes abrieron una investigación contra el propietario por un delito de maltrato animal, ya que el perro se encontraba en condiciones muy pésimas que afectaban a su salud.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Asociaciones militares denuncian el uso 'propagandístico' del desfile y recuerdan la precariedad laboral en el Ejército
  2. Una soltera de Barcelona acude a 'First Dates' y se queda sorprendida por los gustos de su cita: 'Me gusta la fiesta, los toros y cazar
  3. Encuesta elecciones generales España: El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP
  4. Javi Olleros (Culler de Pau): «Dejas de lado la familia, los amigos, los hijos... Necesito devolver a quien le estuve quitando»
  5. Jane Smiley, escritora: 'En Estados Unidos nunca habíamos elegido a un criminal como presidente
  6. La dana deja inundaciones en Montsià (Tarragona) y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia
  7. Muere Diane Keaton, musa y actriz fetiche de Woody Allen
  8. Este es el destino 'estrella' del Imserso que aporta más plazas: el motor económico de la temporada baja

Roba un reloj de 56.000 euros a un turista en Palma y la policía lo detiene al aterrizar en Barcelona

Roba un reloj de 56.000 euros a un turista en Palma y la policía lo detiene al aterrizar en Barcelona

La estatua de Colón se tapa los ojos para no ver las celebraciones del 12 de octubre

La estatua de Colón se tapa los ojos para no ver las celebraciones del 12 de octubre

Encuesta CIS: Dos de cada 10 españoles piensan que la dictadura de Franco fue buena o muy buena

Encuesta CIS: Dos de cada 10 españoles piensan que la dictadura de Franco fue buena o muy buena

Barcelona apuesta por la rehabilitación de viviendas de Ciutat Vella en la primera convocatoria del Pla de Barris del Govern

Barcelona apuesta por la rehabilitación de viviendas de Ciutat Vella en la primera convocatoria del Pla de Barris del Govern

Javier Tebas tensa la cuerda: “El Gobierno no tiene competencias para prohibir el Villarreal-Barcelona"

Javier Tebas tensa la cuerda: “El Gobierno no tiene competencias para prohibir el Villarreal-Barcelona"

El precio de los turismos usados sube un 2% en septiembre

El precio de los turismos usados sube un 2% en septiembre

Las detenciones por incendios cayeron un 32% en 2025 pese a que el fuego quemó 9 veces más

Las detenciones por incendios cayeron un 32% en 2025 pese a que el fuego quemó 9 veces más

Un Pro sin excesos: El iPhone 17 Pro como símbolo de madurez tecnológica

Un Pro sin excesos: El iPhone 17 Pro como símbolo de madurez tecnológica