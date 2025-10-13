Escándalo en el Vaticano: un hombre orina frente al altar mayor de San Pedro

El pasado viernes, un hombre de unos 30 años de edad orinó en el altar mayor de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, según recoge el medio local 'Il Tempo'. El individuo, cuya identidad se desconoce, accedió al lugar ante la mirada de los fieles que visitaban el templo. Los miembros del equipo de seguridad lograron detenerlo, aunque los testigos grabaron la escena y posteriormente difundieron el vídeo de la escena a través de redes.

Según el citado medio, el cardenal franciscano Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica Papal, ha recibido críticas por relajar los protocolos de seguridad y confiar la vigilancia del templo a personal joven e inexperto. Los zapateros, históricos guardianes del templo, han sido relegados y sustituidos por jóvenes reclutados más por su lealtad que por competencia profesional.

El autor de la profanación del pasado viernes pudo acceder al altar, que normalmente se encuentra acordonado, sin que nadie se lo impidiese, y la actuación de los responsables de seguridad no impidió la profanación. Este no es un caso aislado, sino que han ocurrido hasta tres episodios sacrílegos en menos de tres años, todos bajo la responsabilidad del mismo cardenal.

Otros incidentes anteriores

Uno de los incidentes más recordados en el interior de la Basílica de san Pedro tuvo lugar en 1972. Laszlo Toth, un geólogo húngaro, golpeó hasta 15 veces con un martillo la estatua de la Piedad, construida por Miguel Ángel. La obra sufrió diversos daños y fueron los visitantes quienes frenaron y retuvieron al autor de los hechos hasta que las autoridades llegaron para arrestarlo.

Más recientemente, en 2023, un hombre completamente desnudo y con la frase "Salven a los niños de Ucrania" escrita en la espalda subió al altar para protestar contra la guerra entre Rusia y Ucrania.

Finalmente, entre los incidentes más recientes se encuentra uno que tuvo lugar este mismo año. El pasado 7 de febrero, un hombre de nacionalidad rumana arrojó seis candelabros del altar al suelo. Además, logró romper el mantel antes de que el equipo de seguridad procediese a detenerlo.