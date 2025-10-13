Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Diez mossos heridos y cinco coches patrulla dañados en una persecución a un conductor drogado entre Lloret y Vidreres

El sospechoso iba en una furgoneta que se saltó un control policial

Dos detenidos por llevar 40 gramos de cocaína tras una persecución policial en Barcelona

Un coche de los Mossos d'Esquadra. / David Zorrakino - Europa Press

La persecución de un conductor que dio positivo en marihuana y cocaína por las vías C-63, N-II y AP-7 entre Lloret de Mar y Vidreres ha dejado 10 agentes de los Mossos d'Esquadra lesionados de carácter leve, como contusiones o latiguillo cervical. El sospechoso, de 29 años, circulaba la pasada madrugada por la C-63 y se saltó un control policial.

Por eso los agentes comenzaron a perseguirlo por tres carreteras, tal y como adelantó 'El Caso', en diversos coches patrulla. Cinco de ellos quedaron dañados. Una vez consiguieron atraparlo los agentes le hicieron las pruebas de alcoholemia y drogadicción y dio positivo en THC y cocaína.

Está detenido acusado de los delitos de resistencia y atentado a la autoridad, conducción temeraria y circular bajo los efectos de las drogas, además de provocar daños en los coches patrulla.

