Diez mossos heridos y cinco coches patrulla dañados en una persecución a un conductor drogado entre Lloret y Vidreres

La persecución de un conductor que dio positivo en marihuana y cocaína por las vías C-63, N-II y AP-7 entre Lloret de Mar y Vidreres ha dejado 10 agentes de los Mossos d'Esquadra lesionados de carácter leve, como contusiones o latiguillo cervical. El sospechoso, de 29 años, circulaba la pasada madrugada por la C-63 y se saltó un control policial.

Por eso los agentes comenzaron a perseguirlo por tres carreteras, tal y como adelantó 'El Caso', en diversos coches patrulla. Cinco de ellos quedaron dañados. Una vez consiguieron atraparlo los agentes le hicieron las pruebas de alcoholemia y drogadicción y dio positivo en THC y cocaína.

Está detenido acusado de los delitos de resistencia y atentado a la autoridad, conducción temeraria y circular bajo los efectos de las drogas, además de provocar daños en los coches patrulla.