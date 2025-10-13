Operación conjunta
Cae en la comarca de Anoia una banda dedicada a robar camiones cargados de droga
Los Mossos y la Policía Foral de Navarra han desplegado un amplio dispositivo con un centenar de agentes
Un centenar de agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Foral de Navarra desarrollan un amplio dispositivo en varias localidades de la comarca del Anoia, como la Torre de Claramunt, para desarticular un grupo organizado de ladrones que cometía asaltos violentos a camiones que transportaban drogas para robarla.
Los agentes han hecho varias entradas y registros en viviendas, naves industriales y talleres en los que han detenido a una docena de personas, aunque la operación sigue en marcha. Además del área central de Patrimonio de la División de Investigación Criminal de los Mossos también han participado unidades de orden público, canina, drones, seguridad ciudadana y la científica junto con agentes de la Policía Foral de Navarra.
Fuentes policiales apuntan a que los sospechosos almacenaban la droga robada, principalmente marihuana y hachís, en locales y naves, aunque tenían alguna plantación de marihuana. Se les acusa de asaltar camiones con droga, algunos fuera de Catalunya, y trasladar la mercancía para esconderla en zonas aisladas de municipios del Anoia. De ahí la vendían a otros narcotraficantes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Asociaciones militares denuncian el uso 'propagandístico' del desfile y recuerdan la precariedad laboral en el Ejército
- Una soltera de Barcelona acude a 'First Dates' y se queda sorprendida por los gustos de su cita: 'Me gusta la fiesta, los toros y cazar
- Encuesta elecciones generales España: El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP
- Javi Olleros (Culler de Pau): «Dejas de lado la familia, los amigos, los hijos... Necesito devolver a quien le estuve quitando»
- Jane Smiley, escritora: 'En Estados Unidos nunca habíamos elegido a un criminal como presidente
- La dana deja inundaciones en Montsià (Tarragona) y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia
- Muere Diane Keaton, musa y actriz fetiche de Woody Allen
- Este es el destino 'estrella' del Imserso que aporta más plazas: el motor económico de la temporada baja