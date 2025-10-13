Cae en la comarca de Anoia una banda dedicada a robar camiones cargados de droga

Un centenar de agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Foral de Navarra desarrollan un amplio dispositivo en varias localidades de la comarca del Anoia, como la Torre de Claramunt, para desarticular un grupo organizado de ladrones que cometía asaltos violentos a camiones que transportaban drogas para robarla.

Los agentes han hecho varias entradas y registros en viviendas, naves industriales y talleres en los que han detenido a una docena de personas, aunque la operación sigue en marcha. Además del área central de Patrimonio de la División de Investigación Criminal de los Mossos también han participado unidades de orden público, canina, drones, seguridad ciudadana y la científica junto con agentes de la Policía Foral de Navarra.

Fuentes policiales apuntan a que los sospechosos almacenaban la droga robada, principalmente marihuana y hachís, en locales y naves, aunque tenían alguna plantación de marihuana. Se les acusa de asaltar camiones con droga, algunos fuera de Catalunya, y trasladar la mercancía para esconderla en zonas aisladas de municipios del Anoia. De ahí la vendían a otros narcotraficantes.