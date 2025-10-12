Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere una mujer tras ahogarse en un bar de Sevilla

El 112 recibió un aviso por parte de un particular que pedía asistencia sanitaria para atender a una mujer que se estaba ahogando en un establecimiento de la localidad de Los Palacios y Villafranca

Archivo - Una ambulancia del 061 circula por unha calle del centro de Sevilla. A 12 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España).

Archivo - Una ambulancia del 061 circula por unha calle del centro de Sevilla. A 12 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). / ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

Redacción

Sevilla
Una mujer de 69 años de edad ha fallecido este domingo, 12 de octubre, por ahogamiento en un establecimiento del municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía Europa Press.

El teléfono 112 ha recibido sobre las 09:50 horas de la mañana el aviso por parte de un particular que pedía asistencia sanitaria para atender a una mujer que se estaba ahogando en un bar ubicado en la calle Comunidad Autónoma La Rioja, en la localidad palaciega.

Por ello, la sala coordinadora ha desplazado hasta el lugar de los hechos a efectivos de Policía Local y servicios sanitarios del 061. Finalmente, la mujer ha perdido la vida tras recibir asistencia por parte de los sanitarios.

