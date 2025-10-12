Sucesos
Muere un ciclista de 81 años en una salida de vía en la GI-5569 en Gombrèn (Girona)
En el punto kilométrico 2 de la GI-5569, por causas que se están investigando, el ciclista se ha salido de la vía y ha muerto
Un ciclista de 81 años ha fallecido este domingo al salirse de la carretera en Gombrèn (Girona), ha informado el Servei Català de Trànsit. El accidente ha tenido lugar sobre las doce y media de este mediodía en el kilómetro 2 de la carretera GI-5569 a su paso por el citado municipio gerundense. En ese punto, y por causas que ahora se investigan, el ciclista se ha salido de la vía y ha muerto. La víctima es F.C.J., de 81 años y vecino de Ripoll (Girona).
En este accidente han trabajado tres patrullas de los Mossos, dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat y sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Con la de hoy son 119 las personas que han fallecido en accidente en las carreteras catalanas en lo que llevamos de año, de las que cinco eran ciclistas.
- Este es el destino 'estrella' del Imserso que aporta más plazas: el motor económico de la temporada baja
- González Amador alega que se le llamó delincuente confeso buscando un 'relato político' y pide que el fiscal general le compense también por el daño a sus hijos
- Una de las mecas de las setas de Catalunya organiza este fin de semana la Fira del Bolet
- Muere Diane Keaton, musa y actriz fetiche de Woody Allen
- Jane Smiley, escritora: 'En Estados Unidos nunca habíamos elegido a un criminal como presidente
- El Gobierno expulsa a 10 extranjeros multirreincidentes cada semana en Catalunya
- Dana Alice en España, en directo: Última hora de la alerta del Meteocat por lluvias intensas en Catalunya
- Rafael Serrano, abogado: 'Con dos años de residencia legal en España ya puedes conseguir uno de los pasaportes más potentes del mundo