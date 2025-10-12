Muere un ciclista de 81 años en una salida de vía en la GI-5569 en Gombrèn (Girona)

Un ciclista de 81 años ha fallecido este domingo al salirse de la carretera en Gombrèn (Girona), ha informado el Servei Català de Trànsit. El accidente ha tenido lugar sobre las doce y media de este mediodía en el kilómetro 2 de la carretera GI-5569 a su paso por el citado municipio gerundense. En ese punto, y por causas que ahora se investigan, el ciclista se ha salido de la vía y ha muerto. La víctima es F.C.J., de 81 años y vecino de Ripoll (Girona).

En este accidente han trabajado tres patrullas de los Mossos, dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat y sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Con la de hoy son 119 las personas que han fallecido en accidente en las carreteras catalanas en lo que llevamos de año, de las que cinco eran ciclistas.