Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atragantamiento

Fallece un hombre tras atragantarse en un restaurante de Lugo

Un helicóptero medicalizado se trasladó hasta la localidad de Vilalba, donde tuvo lugar el percance, pero no llegó a practicar el traslado al certificarse el fallecimiento

Un helicóptero y una ambulancia del servicio de Urgencias gallego, en una imagen de archivo.

Un helicóptero y una ambulancia del servicio de Urgencias gallego, en una imagen de archivo. / EP

EP

Santiago de Compostela
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un hombre falleció tras atragantarse cuando se encontraba comiendo en un restaurante del municipio lucense de Vilalba.

Según la información del 112 Galicia, los hechos se produjeron sobre las 14.30 horas de este domingo en un establecimiento hostelero de la calle Galicia.

Hasta el punto se desplazó el helicóptero medicalizado que tomó tierra, pero no llegó a trasladar al hombre. En el operativo también participaron los agentes de la Guardia Civil y Protección Civil de Vilalba.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Encuesta elecciones generales España: El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP
  2. Este es el destino 'estrella' del Imserso que aporta más plazas: el motor económico de la temporada baja
  3. Jane Smiley, escritora: 'En Estados Unidos nunca habíamos elegido a un criminal como presidente
  4. Javi Olleros (Culler de Pau): «Dejas de lado la familia, los amigos, los hijos... Necesito devolver a quien le estuve quitando»
  5. González Amador alega que se le llamó delincuente confeso buscando un 'relato político' y pide que el fiscal general le compense también por el daño a sus hijos
  6. Asociaciones militares denuncian el uso 'propagandístico' del desfile y recuerdan la precariedad laboral en el Ejército
  7. Una de las mecas de las setas de Catalunya organiza este fin de semana la Fira del Bolet
  8. Muere Diane Keaton, musa y actriz fetiche de Woody Allen

Fallece un hombre tras atragantarse en un restaurante de Lugo

Fallece un hombre tras atragantarse en un restaurante de Lugo

España se baña de oro en los Mundiales de 49er

España se baña de oro en los Mundiales de 49er

Sondeo GESOP: El 85% de los españoles quieren que los inmigrantes se comprometan a aprender la lengua y "las normas de convivencia"

Sondeo GESOP: El 85% de los españoles quieren que los inmigrantes se comprometan a aprender la lengua y "las normas de convivencia"

Barranco de la Galera en Masdenverge a punto de desbordarse

Barranco de la Galera en Masdenverge a punto de desbordarse

Las lluvias torrenciales cortan la AP-7, paralizan el tren e inundan Montsià

Las lluvias torrenciales cortan la AP-7, paralizan el tren e inundan Montsià

Detenido en Granollers un hombre reclamado por Francia por una brutal agresión en Cannes

Detenido en Granollers un hombre reclamado por Francia por una brutal agresión en Cannes

El rincón de Sant Boi de Llobregat que ya está en la historia del cine

El rincón de Sant Boi de Llobregat que ya está en la historia del cine

España reconoce el papel "fundamental" de "Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía" en la paz en Gaza

España reconoce el papel "fundamental" de "Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía" en la paz en Gaza