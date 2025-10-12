Sucesos
Detenido un hombre tras seis robos con fuerza en lavanderías autoservicio de Barcelona
El juez instructor del caso le impuso una orden de alejamiento de cualquier lavandería de la ciudad
Un hombre de 23 años ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra, que le atribuyen seis robos con fuerza en lavanderías autoservicio, principalmente ubicadas en el distrito de Sant Martí de Barcelona, entre el 27 de agosto y el 22 de septiembre. El detenido, que pasó a disposición judicial el 1 de octubre, acumula 4 arrestos por hechos similares, en los que se le atribuyen hasta 16 robos consumados y en grado de tentativa en lavanderías de Barcelona.
El detenido accedía a los establecimientos durante el horario de apertura, cuando no había nadie, y forzaba las cajas con un destornillador. Llevaba una bolsa para guardar la recaudación que lograba llevarse. Aunque en determinadas ocasiones no conseguía llevarse el dinero, causaba daños en las máquinas, valoradas en más de 10.000 euros. Ante estos hechos, los investigadores recopilaron todos los antecedentes, haciendo especial referencia al factor de riesgo de reincidencia delictiva
El juez instructor del caso le impuso una orden de alejamiento de cualquier lavandería de Barcelona y, en particular, una prohibición de acercarse a menos de 50 metros de tres establecimientos concretos del distrito de Sant Martí.
