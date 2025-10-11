La temporada de setas incrementa los rescates de personas mayores que se desorientan en el bosque

Desde que comenzó la temporada de setas, a principios de septiembre, los Bombers han salido a buscar a una docena de boletaries en la Catalunya central. “El año pasado ya tuvimos bastantes rescates y, este año, también se prevé una temporada intensa”, destaca Ferran Fuentes, sargento del grupo GRAE de los Bomberos, quien explica que este año ha habido días en los que han atendido cuatro o cinco rescates de este tipo. De hecho, este viernes salieron a buscar a un boletaire desorientado en Odén, en el Solsonés, de 33 años, un perfil que contrasta con el más habitual, ya que en la mayoría de los casos se trata de personas de edad avanzada que se desorientan o sufren una caída y no pueden continuar el camino.

El sargento de los GRAE explica que desde la pandemia los rescates de boletaires han aumentado en la misma medida que el conjunto de servicios en el medio natural. “Hay mucha más gente en la montaña y esto, inevitablemente, hace subir las estadísticas”. Aun así, destaca que los rescates de boletaires tienen una casuística propia, ya que pueden ir desde pequeños sustos o caídas hasta desapariciones que requieren un dispositivo de búsqueda. Precisamente, estos últimos son los más frecuentes y afectan sobre todo a las personas mayores.

Recomiendan no ir solo y no confiarse

“Tenemos muchos rescates de personas mayores que han ido toda la vida a buscar setas y que, en un momento determinado, se desorientan o llegan a un punto en el que no pueden continuar y no encuentran el camino de regreso”, explica. Por este motivo, considera muy importante no salir solo y no confiarse, aunque se conozca bien la zona. También recomienda adaptar la actividad a la propia condición física. “Hemos visto boletaires que recorren largas distancias y, entonces, el regreso se complica mucho”.

Algunas de las zonas más concurridas se encuentran precisamente en la región central. Comarcas del Prepirineo, como el Alt Urgell, son las que acumulan la mayoría de los rescates de esta temporada, con un total de nueve, seguidas del Ripollès y el Pallars Jussà, con cuatro cada una. En este sentido, Fuentes recuerda que, aunque parezca una actividad accesible para todos, en la montaña es muy fácil perderse y el tiempo puede cambiar de forma repentina y complicar la actividad.

De hecho, una de las principales recomendaciones que dirige a la ciudadanía es consultar siempre la previsión meteorológica y no salir si no es buena, así como llevar ropa de abrigo y siempre agua y comida en la mochila. El sargento señala que consejos tan evidentes como estos pueden marcar la diferencia en un rescate porque, en caso de que sea de noche o empeore el tiempo, es más fácil resistir hasta la llegada de los servicios de emergencia cuando la persona va bien preparada.

Salir a la montaña con ropa de colores llamativos

Fuentes destaca que cada vez cuentan con más recursos para ser ágiles en las búsquedas, con herramientas como los drones. Por ello, señala que hay recomendaciones que facilitan mucho el trabajo de los Bombers, como llevar ropa de colores llamativos para hacerse visible desde el aire. Finalmente, recomienda tener una aplicación con geolocalización activa o llevar el móvil bien cargado y llamar de inmediato al 112, sin esperar a que se haga de noche, ya que entonces la búsqueda se complica mucho más.