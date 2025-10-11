Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seis intoxicados tras ingerir detergente al tomar café en una pulpería de Lugo

Los afectados permanecen en observación en el Hospital Lucus Augusti de la ciudad

Una ambulancia del 061 Galicia, en una imagen de archivo. / EP

Santiago de Compostela
Seis personas fueron trasladadas al Hospital Lucus Augusti (HULA) tras intoxicarse con un café contaminado con detergente durante las fiestas de San Froilán, en Lugo.

Los hechos, tal y como ha adelantado 'El Progreso' y ha confirmado Europa Press, sucedieron el viernes por la noche en una pulpería de la Ronda das Fontiñas.

Las seis personas afectadas fueron trasladadas al HULA, donde permanecen en observación mientras se les realizan distintas pruebas médicas para determinar el grado de afección.

Por su parte, fuentes de la Consellería de Sanidade consultadas por Europa Press, han avanzado que la Dirección Xeral de Saúde Pública iniciará las acciones pertinentes de inspección de seguridad alimentaria.

