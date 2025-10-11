Investigación
Seis intoxicados tras ingerir detergente al tomar café en una pulpería de Lugo
Los afectados permanecen en observación en el Hospital Lucus Augusti de la ciudad
EP
Santiago de Compostela
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Seis personas fueron trasladadas al Hospital Lucus Augusti (HULA) tras intoxicarse con un café contaminado con detergente durante las fiestas de San Froilán, en Lugo.
Los hechos, tal y como ha adelantado 'El Progreso' y ha confirmado Europa Press, sucedieron el viernes por la noche en una pulpería de la Ronda das Fontiñas.
Las seis personas afectadas fueron trasladadas al HULA, donde permanecen en observación mientras se les realizan distintas pruebas médicas para determinar el grado de afección.
Por su parte, fuentes de la Consellería de Sanidade consultadas por Europa Press, han avanzado que la Dirección Xeral de Saúde Pública iniciará las acciones pertinentes de inspección de seguridad alimentaria.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un total de 265 multirreincidentes son expulsados en Catalunya en el primer semestre: un 48% más que el año pasado
- Una de las mecas de las setas de Catalunya organiza este fin de semana la Fira del Bolet
- Este es el destino 'estrella' del Imserso que aporta más plazas: el motor económico de la temporada baja
- González Amador alega que se le llamó delincuente confeso buscando un 'relato político' y pide que el fiscal general le compense también por el daño a sus hijos
- Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
- Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
- El Gobierno expulsa a 10 extranjeros multirreincidentes cada semana en Catalunya
- Catalunya activa avisos por lluvias e inundaciones durante el fin de semana por el avance de Alice